Longtemps considéré comme l’une des meilleures applications de lecture différée, Instapaper entame une nouvelle étape de son évolution. Avec Instapaper 10, le service déploie une refonte d’envergure qui touche aussi bien son site web que ses applications mobiles. Au programme : une interface modernisée, de meilleures performances et de nouvelles fonctionnalités destinées aux lecteurs les plus assidus.

Cette mise à jour intervient dans un contexte particulier. Depuis la disparition de Pocket, Instapaper s’est imposé comme l’une des principales références pour sauvegarder des articles et les consulter plus tard.

Un site web entièrement reconstruit après près de vingt ans

Instapaper n’avait revu son interface web en profondeur qu’une seule fois depuis son lancement en 2008. Cette nouvelle version constitue donc un changement majeur.

Le site adopte désormais une architecture plus moderne, avec notamment un mode de lecture à trois colonnes sur les grands écrans. Cette présentation permet de parcourir sa bibliothèque tout en lisant un article, sans avoir à multiplier les fenêtres. Les utilisateurs préférant une interface plus classique pourront toutefois désactiver cette disposition depuis les paramètres.

Au-delà de l’aspect visuel, Instapaper annonce également un gain de performances supérieur à 60 %, offrant des temps de chargement sensiblement plus rapides. Afin de faciliter la transition, l’ancienne version du site restera accessible via une adresse dédiée jusqu’à la fin de l’année 2026.

Une gestion des articles pensée pour les utilisateurs intensifs

Cette refonte ne se limite pas à l’interface. Instapaper enrichit également ses outils de gestion avec plusieurs nouveautés destinées à simplifier l’organisation des bibliothèques d’articles.

Parmi les principales améliorations figurent la sélection de plusieurs articles via Shift + clic, une fonction « Tout sélectionner » qui prend désormais en compte l’ensemble des articles, et non uniquement ceux visibles à l’écran et une série complète de raccourcis clavier pour archiver, déplacer, supprimer ou ajouter des étiquettes aux contenus.

Ces optimisations visent particulièrement les utilisateurs qui gèrent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’articles sauvegardés.

Instapaper 10 adopte le nouveau langage graphique d’Apple

Sur iPhone, Instapaper 10 bénéficie de sa plus importante refonte depuis plus d’une décennie. L’application iOS adopte une interface inspirée du nouveau design Liquid Glass d’Apple, avec une présentation plus épurée et davantage de transparence dans les éléments graphiques.

La mise à jour introduit également plusieurs améliorations pratiques : un compteur d’articles dans chaque dossier, un tri personnalisable des dossiers et des tags, quatre nouvelles polices de lecture, une vue compacte de la liste d’articles et un widget affichant la lecture en cours ainsi que les derniers contenus enregistrés.

L’objectif est de rendre la consultation plus fluide tout en offrant davantage de personnalisation.

Les voix IA arrivent enfin sur Android

Les utilisateurs Android profitent eux aussi d’une évolution importante. Instapaper a entièrement reconstruit son système de synthèse vocale afin d’intégrer les AI Voices, une fonctionnalité déjà disponible sur iOS.

Cette technologie permet d’obtenir une lecture audio plus naturelle des articles, améliorant ainsi l’expérience pour les utilisateurs qui préfèrent écouter leurs contenus pendant leurs déplacements ou leurs activités quotidiennes.

Instapaper confirme son ambition après la disparition de Pocket

Avec cette dixième version, Instapaper ne se contente pas d’un simple rafraîchissement esthétique. La plateforme modernise son infrastructure, améliore ses performances et harmonise l’expérience entre le web, iOS et Android. Cette stratégie illustre la volonté de renforcer sa position sur un marché où les services de lecture différée sont devenus des outils incontournables pour gérer le flot quotidien d’informations.

Alors que de nombreux utilisateurs ont migré vers Instapaper après la fermeture de Pocket, cette mise à jour pourrait conforter sa place de référence. Entre une interface repensée, une meilleure productivité et l’intégration de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, le service montre qu’il entend rester un acteur majeur de la lecture numérique à l’heure où la consommation de contenus continue d’évoluer.