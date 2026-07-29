Après des années d’attente, WhatsApp Web rattrape enfin son retard sur les applications mobiles et de bureau. Meta déploie une mise à jour majeure qui permet désormais de passer et recevoir des appels audio et vidéo directement depuis un navigateur, sans avoir à installer l’application desktop.

Cette évolution s’accompagne de plusieurs nouveautés destinées à améliorer les appels, notamment la continuité entre appareils, les salles d’attente pour les conversations de groupe et une meilleure qualité vidéo dès le début des échanges.

Les appels arrivent enfin sur WhatsApp Web

Jusqu’à présent, les appels WhatsApp étaient exclusivement accessibles depuis l’application mobile ou le client de bureau dédié. Avec cette mise à jour, WhatsApp Web intègre désormais un onglet « Appels » regroupant l’historique des appels, les contacts favoris ou encore les commandes permettant de lancer des appels audio ou vidéo directement depuis le navigateur.

La version web reprend également plusieurs fonctionnalités déjà disponibles sur l’application desktop, notamment le partage d’écran et les réactions en temps réel pendant un appel. Cette évolution renforce l’intérêt de WhatsApp Web pour les utilisateurs qui travaillent principalement depuis leur navigateur.

Passer d’un appareil à un autre sans interrompre l’appel

Meta introduit également une fonctionnalité de continuité particulièrement attendue. Il est désormais possible de transférer un appel en cours d’un appareil à un autre sans raccrocher. Concrètement, un utilisateur qui reçoit un appel sur WhatsApp Web ou sur l’application de bureau pourra poursuivre instantanément la conversation sur son smartphone, sans interrompre la communication.

Cette fonctionnalité rapproche WhatsApp de solutions comme FaceTime ou Google Meet, qui proposent déjà une expérience fluide entre plusieurs appareils.

Des salles d’attente pour mieux contrôler les appels de groupe

Les appels de groupe gagnent eux aussi en souplesse. Meta ajoute un système de salle d’attente, permettant aux organisateurs de contrôler l’accès aux réunions. Lors de la création d’un lien d’appel, il sera désormais possible d’activer l’option « Exiger une approbation pour rejoindre ».

Les participants devront alors être acceptés manuellement avant d’intégrer la conversation.

Cette nouveauté vise notamment les usages professionnels, où un meilleur contrôle des participants est souvent indispensable.

Une qualité audio et vidéo améliorée

WhatsApp profite également de cette mise à jour pour optimiser la qualité des communications. Parmi les améliorations annoncées figurent une réduction du bruit de fond afin de limiter les nuisances sonores dans les environnements bruyants et un affichage en haute définition dès les premières secondes des appels vidéo.

Jusqu’à présent, plusieurs utilisateurs constataient un délai avant que la qualité HD ne soit activée. Meta promet désormais une montée en qualité beaucoup plus rapide.

Les noms d’utilisateur complètent la stratégie de communication de WhatsApp

Cette mise à jour intervient peu après l’ouverture des réservations pour les futurs noms d’utilisateur sur WhatsApp. Lorsque cette fonctionnalité sera disponible à grande échelle, les utilisateurs pourront contacter d’autres personnes via leur identifiant plutôt que leur numéro de téléphone, y compris pour lancer des appels entre différentes plateformes.

En combinant ces nouveaux identifiants avec les appels sur le Web, Meta poursuit la transformation de WhatsApp en une plateforme de communication plus complète, capable de répondre aussi bien aux usages personnels qu’aux besoins des entreprises.

Meta rapproche WhatsApp des plateformes de visioconférence

Avec l’arrivée des appels sur navigateur, WhatsApp franchit une étape importante dans son évolution. L’application de messagerie ne se limite plus aux conversations mobiles et s’impose progressivement comme une solution de communication multiplateforme capable de rivaliser avec les principaux outils de visioconférence.

Cette stratégie traduit également l’ambition de Meta de faire de WhatsApp un service central pour les échanges quotidiens. Entre la prise en charge des appels sur le Web, les salles d’attente, la continuité entre appareils et l’arrivée prochaine des noms d’utilisateur, la plateforme continue d’élargir son champ d’action. Sans chercher à remplacer les solutions professionnelles dédiées, WhatsApp réduit peu à peu l’écart qui la séparait de ses concurrents en matière de collaboration et de communication en ligne.