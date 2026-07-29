Perplexity poursuit sa montée en puissance sur le marché des assistants IA agentiques. Après un premier déploiement sur macOS, l’entreprise étend désormais Personal Computer à Windows, permettant à son intelligence artificielle d’interagir directement avec les fichiers, les applications et les outils installés sur les PC. Une évolution qui rapproche un peu plus l’IA d’un véritable assistant capable d’exécuter des tâches concrètes sur la machine de l’utilisateur.

Cette nouvelle version cible en priorité les entreprises, où une grande partie des données et des workflows restent encore stockés localement, hors de portée des assistants IA basés uniquement sur le cloud.

Un assistant capable d’agir directement sur le PC

Présenté comme un « travailleur numérique à usage général », Personal Computer ne se limite pas à répondre à des questions ou à générer du texte. L’outil peut accéder aux ressources locales de l’ordinateur afin d’effectuer différentes opérations, notamment créer des documents, modifier des feuilles de calcul, interagir avec des applications installées et exploiter des fichiers enregistrés sur le PC.

L’objectif est de permettre aux utilisateurs d’automatiser des tâches répétitives sans avoir à passer constamment d’une application à une autre.

Une intégration renforcée avec l’écosystème Microsoft

Cette annonce s’inscrit dans la continuité des intégrations dévoilées par Perplexity en mai dernier avec Microsoft 365 et Microsoft Teams. Grâce à la version Windows, l’assistant est désormais capable de combiner plusieurs sources de travail dans une même interface : les fichiers présents sur l’ordinateur, les applications de Microsoft 365 et les ressources disponibles sur le Web.

Selon Perplexity, cette approche répond à la réalité du travail en entreprise, où les données sont souvent réparties entre différents logiciels et environnements locaux.

Des garde-fous pour les opérations sensibles

Perplexity met également l’accent sur la sécurité et le contrôle utilisateur. L’entreprise affirme que Personal Computer ne s’entraîne pas à partir des données des entreprises et demande systématiquement une confirmation avant toute action sensible. Parmi les opérations nécessitant une validation figurent notamment l’envoi d’e-mails et la suppression de fichiers.

Cette approche vise à rassurer les organisations qui souhaitent bénéficier des avantages de l’automatisation tout en conservant la maîtrise de leurs données et de leurs processus internes.

Une fonctionnalité réservée aux offres premium

Le déploiement de Personal Computer pour Windows débute dès aujourd’hui. Dans un premier temps, la fonctionnalité est exclusivement proposée aux abonnés : Perplexity Max et Enterprise Max.

Ces offres démarrent à 200 dollars par mois, confirmant que cette solution s’adresse principalement aux professionnels et aux entreprises plutôt qu’au grand public.

L’IA agentique s’installe progressivement au cœur des systèmes d’exploitation

Avec cette extension vers Windows, Perplexity franchit une étape importante dans l’évolution des assistants conversationnels. Les modèles d’IA ne se contentent plus de fournir des réponses : ils deviennent progressivement capables d’interagir avec l’environnement informatique de l’utilisateur et d’exécuter des tâches complexes de manière autonome. Cette évolution marque le passage d’une IA conversationnelle à une IA véritablement opérationnelle.

Face aux initiatives similaires de Microsoft avec Copilot, d’OpenAI avec ChatGPT ou encore de Google avec Gemini, la concurrence se déplace désormais vers les agents capables d’agir directement sur les postes de travail. En ciblant les environnements Windows, largement dominants dans le monde professionnel, Perplexity cherche à s’imposer comme un acteur crédible de cette nouvelle génération d’outils où l’intelligence artificielle devient un véritable collaborateur numérique plutôt qu’un simple moteur de recherche conversationnel.