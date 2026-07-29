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Snapchat intègre Spotify à Snap Map avec « Now Playing », une nouvelle façon de partager sa musique

Snapchat intègre Spotify à Snap Map avec « Now Playing », une nouvelle façon de partager sa musique

Snapchat poursuit l’évolution de Snap Map en misant sur la découverte musicale. L’application annonce Now Playing, une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de partager en temps réel les morceaux qu’ils écoutent via Spotify directement sur la carte interactive de Snapchat. L’objectif est de transformer les recommandations musicales entre amis en une expérience plus spontanée et sociale.

Déployée progressivement dans les pays où Snapchat et Spotify sont disponibles, cette nouveauté illustre la volonté de Snap de faire de Snap Map bien plus qu’un simple outil de géolocalisation.

Une intégration native avec Spotify

Pour profiter de Now Playing, les utilisateurs doivent simplement connecter leur compte Spotify à Snapchat. Une fois l’association effectuée, il devient possible d’afficher sur Snap Map le titre actuellement en cours d’écoute. Les amis peuvent alors interagir directement avec cette information en ouvrant immédiatement le morceau dans Spotify, ajoutant la chanson à leurs titres favoris et découvrant des vidéos Spotlight utilisant la même piste audio.

Snapchat permet également d’enregistrer directement dans Spotify les morceaux découverts via Spotlight ou les Sound Pages, renforçant ainsi son rôle de plateforme de découverte musicale.

Une confidentialité entièrement personnalisable

Conscient que les habitudes d’écoute relèvent souvent de la vie privée, Snap laisse aux utilisateurs un contrôle précis sur la visibilité de leurs morceaux. Plusieurs options sont proposées :

partager la musique avec tous ses amis Snapchat

limiter l’affichage aux contacts ayant déjà accès à sa position sur Snap Map

sélectionner une liste personnalisée d’amis

désactiver complètement le partage

La fonctionnalité prévoit également des mécanismes automatiques pour préserver la confidentialité. Le partage de l’activité musicale est suspendu si l’application n’a pas été ouverte pendant plus de 24 heures. Il est aussi possible de mettre le partage en pause pendant trois heures, 24 heures ou pour une durée indéterminée.

Snap Map devient un véritable réseau de découverte

Avec plus de 450 millions d’utilisateurs mensuels, selon Snap, Snap Map ne se limite plus à afficher la position de ses contacts. Au fil des mises à jour, la carte est devenue un espace permettant de découvrir des lieux, des événements, des contenus locaux et désormais les goûts musicaux de son entourage.

Cette évolution traduit une ambition plus large : encourager les interactions autour des centres d’intérêt plutôt qu’autour de la seule localisation géographique.

La musique devient un nouveau terrain de bataille entre les réseaux sociaux

L’arrivée de Now Playing s’inscrit dans une tendance de fond observée sur les principales plateformes sociales. Instagram permet déjà d’afficher son activité Spotify via les Notes, tandis que TikTok facilite depuis plusieurs années le partage et l’enregistrement de morceaux issus des services de streaming.

Avec cette intégration en temps réel, Snapchat fait le pari que les recommandations musicales provenant de proches auront davantage d’impact que celles générées par les algorithmes.

Snap renforce son écosystème autour des usages quotidiens

Cette nouvelle fonctionnalité illustre la stratégie de Snap visant à enrichir progressivement son application avec des services capables d’accompagner les usages quotidiens de ses utilisateurs. Après la messagerie, les contenus éphémères et la cartographie sociale, la musique devient un nouveau levier d’engagement susceptible de renforcer les interactions entre amis.

Au-delà du partenariat avec Spotify, Now Playing témoigne également d’une évolution plus large des réseaux sociaux, où le partage d’expériences en temps réel prend une place croissante. Dans un univers dominé par les recommandations algorithmiques, Snap cherche à remettre les relations personnelles au cœur de la découverte musicale. Si cette approche séduit les utilisateurs, Snap Map pourrait progressivement s’imposer comme un espace où les centres d’intérêt, autant que la localisation, façonnent les échanges numériques.