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Apple teste « Live Notes » dans ses Apple Store : une IA pour résumer automatiquement les échanges au Genius Bar

Apple teste « Live Notes » dans ses Apple Store : une IA pour résumer automatiquement les échanges au Genius Bar

L’intelligence artificielle continue de s’inviter discrètement dans les services d’Apple. Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, le constructeur mène actuellement un test interne baptisé Live Notes, une fonctionnalité capable d’enregistrer, de retranscrire et de résumer automatiquement les conversations entre les clients et les techniciens du Genius Bar dans un Apple Store.

Présentée comme un outil destiné à simplifier la prise de notes, cette expérimentation soulève toutefois des interrogations autour de la confidentialité des échanges et de l’utilisation future des données collectées.

Une IA pour remplacer la prise de notes manuelle

D’après les informations publiées par Bloomberg, Live Notes est actuellement testé dans un nombre limité d’Apple Store. Le principe est simple : avec l’accord du client et du technicien, la conversation est enregistrée pendant le rendez-vous.

Une intelligence artificielle se charge ensuite de retranscrire automatiquement l’échange, générer un résumé des informations importantes et intégrer ce compte rendu dans le dossier de réparation consultable sur l’iPad du technicien.

Apple souhaite ainsi permettre à ses employés de consacrer davantage de temps au diagnostic et à l’accompagnement des clients plutôt qu’à la rédaction manuelle de notes.

Apple promet un contrôle total des employés

Selon les informations relayées par Mark Gurman, Apple affirme avoir mis en place plusieurs garde-fous. L’entreprise indique notamment que les enregistrements audio ne sont pas conservés une fois la transcription réalisée, les responsables des Apple Store n’ont pas accès aux transcriptions et les techniciens peuvent modifier ou corriger le résumé généré par l’IA avant son enregistrement.

L’objectif affiché est de faire de Live Notes un simple assistant de rédaction plutôt qu’un outil de surveillance.

Des inquiétudes persistent en interne

Malgré ces garanties, plusieurs employés exprimeraient certaines réserves. Leur principale préoccupation ne concerne pas directement la transcription automatique, mais l’évolution potentielle de cet outil. Certains craignent qu’à terme, les comptes rendus générés par l’IA puissent être utilisés dans l’évaluation de leurs performances ou servir à analyser plus finement leur manière d’interagir avec les clients.

Cette inquiétude reflète une tendance plus large observée dans le secteur technologique, où des outils initialement conçus pour améliorer la productivité finissent parfois par devenir des instruments de suivi des performances.

Les clients restent entièrement libres d’accepter

Apple précise que l’utilisation de Live Notes repose sur un principe de consentement mutuel. L’enregistrement ne peut être lancé que si le client donne son accord et si le technicien accepte lui aussi d’utiliser le système. En cas de refus de l’une ou l’autre des parties, le rendez-vous se déroule normalement, sans enregistrement ni transcription automatique.

Cette expérimentation reste par ailleurs limitée à quelques Apple Store et ne constitue pas encore un déploiement mondial.

L’IA s’invite progressivement dans les services Apple

Cette initiative illustre la manière dont Apple intègre progressivement l’intelligence artificielle au sein de ses propres processus internes. Plutôt que de réserver l’IA aux seules fonctionnalités visibles par les utilisateurs, comme Apple Intelligence, le constructeur explore également son potentiel pour améliorer l’efficacité de ses équipes et fluidifier les interactions avec les clients.

Reste que ce type d’outil pose inévitablement la question de la confiance. Même avec des garanties techniques et un fonctionnement basé sur le volontariat, l’enregistrement des échanges dans un contexte de service après-vente peut susciter des interrogations, aussi bien du côté des employés que des utilisateurs.

Pour l’heure, Live Notes demeure une expérimentation. Son avenir dépendra sans doute autant de ses bénéfices opérationnels que de la capacité d’Apple à convaincre que cette intelligence artificielle restera un assistant au service des équipes, et non un nouvel outil de contrôle.