Samsung semble avoir réussi son pari. Quelques jours seulement après la présentation de sa nouvelle génération de smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8 enregistrent des volumes de précommandes particulièrement élevés. En Inde, le constructeur sud-coréen affirme même avoir signé le meilleur lancement de son histoire pour cette catégorie de produits.

Ce succès intervient à un moment stratégique, alors que les rumeurs annoncent l’arrivée du premier iPhone pliable d’Apple dès cette année.

Des précommandes record en seulement 72 heures

Selon les chiffres publiés par Samsung Newsroom India, les nouveaux Galaxy Z ont enregistré 271 000 précommandes en seulement 72 heures après leur présentation officielle du 22 juillet.

Un résultat qui dépasse largement les performances de la génération précédente.

À titre de comparaison, les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 avaient eu besoin de près de 15 jours, soit la totalité de leur période de précommande, pour atteindre un volume similaire sur le marché indien.

Même si Samsung n’a pas détaillé la répartition des ventes entre les différents modèles, cette dynamique confirme l’intérêt croissant des consommateurs pour les smartphones pliables.

Le Galaxy Z Fold 8 pourrait devenir le véritable succès de la gamme

Si le constructeur n’a communiqué aucun chiffre par modèle, plusieurs analystes estiment que le Galaxy Z Fold 8 pourrait cette année dépasser les ventes du Galaxy Z Fold 8 Ultra. Cette hypothèse s’explique par un positionnement plus accessible et par un format qui séduirait un public plus large, tout en conservant l’expérience d’un smartphone pliable de type « livre ».

Samsung semble ainsi diversifier davantage son offre afin de répondre à plusieurs profils d’utilisateurs, plutôt que de concentrer uniquement ses efforts sur les modèles les plus premium.

Une stratégie qui commence à porter ses fruits

Pour l’instant, l’Inde est le seul marché où Samsung a publié des données précises. Néanmoins, ces premiers résultats laissent penser que la nouvelle génération pourrait surpasser les performances commerciales de l’an dernier dans plusieurs régions du monde.

Après plusieurs années marquées par des évolutions jugées relativement modestes, Samsung semble avoir réussi à redonner un nouvel élan à sa gamme pliable grâce à des améliorations ciblées et à l’introduction de nouveaux formats.

Apple arrive, mais Samsung conserve une longueur d’avance

Cette excellente dynamique intervient alors qu’Apple préparerait son entrée sur le marché des smartphones pliables avec un iPhone Ultra, attendu selon plusieurs rumeurs dans les prochains mois. Le constructeur coréen sait que cette arrivée modifiera profondément l’équilibre du marché.

D’après les dernières projections publiées par Counterpoint Research, Samsung devrait conserver sa place de leader mondial des smartphones pliables en 2026, avec une part de marché estimée à 32 %.

Le cabinet d’analyse prévoit toutefois un recul de cette domination sous l’effet de l’entrée d’Apple, dont le premier modèle devrait attirer une partie de la clientèle haut de gamme.

Une nouvelle étape pour le marché des smartphones pliables

Le lancement simultané de plusieurs nouveaux formats illustre l’évolution rapide du segment. Longtemps considéré comme un marché de niche, le smartphone pliable entre progressivement dans une phase de maturité où les constructeurs ne cherchent plus seulement à démontrer leur savoir-faire technologique, mais à proposer des produits capables de répondre à des usages variés.

En multipliant les déclinaisons de sa gamme Galaxy Z juste avant l’arrivée annoncée de son principal concurrent, Samsung tente de consolider son avance tout en préparant la prochaine bataille du très haut de gamme.

Samsung accélère avant une concurrence qui s’annonce historique

Ces premières précommandes confirment que Samsung reste aujourd’hui la référence du marché des smartphones pliables. L’entreprise bénéficie d’une expérience accumulée sur plusieurs générations et continue d’affiner sa stratégie en proposant une offre plus diversifiée et plus mature.

Mais le véritable défi commencera avec l’arrivée d’Apple. Si les prévisions annoncent que Samsung conservera son leadership à court terme, l’entrée de la marque à la pomme pourrait profondément transformer le marché, attirer de nouveaux utilisateurs vers les appareils pliables et accélérer l’innovation dans l’ensemble du secteur. Pour Samsung, ces excellents débuts commerciaux constituent donc autant une réussite qu’un avantage à préserver dans une compétition qui ne fait que commencer.