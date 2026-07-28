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Microsoft lance ses modèles MAI et réduit sa dépendance à OpenAI

Microsoft lance ses modèles MAI et réduit sa dépendance à OpenAI

Microsoft franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’intelligence artificielle. Le groupe de Redmond vient de présenter MAI-Image-2.5-Pro et MAI-Voice-2-Flash, deux nouveaux modèles développés entièrement en interne. Plus qu’un simple lancement technologique, cette annonce illustre une évolution majeure : Microsoft affirme désormais être capable d’alimenter une grande partie de ses services avec ses propres modèles plutôt qu’avec ceux d’OpenAI.

À travers des chiffres de production particulièrement détaillés, l’entreprise veut démontrer que ses modèles maison sont déjà déployés à grande échelle et permettent de réduire significativement les coûts d’exploitation.

Deux modèles conçus pour des usages très différents

Microsoft a choisi de couvrir deux besoins distincts. Le premier modèle, MAI-Image-2.5-Pro, cible la génération et l’édition d’images haut de gamme. Selon l’entreprise, il offre une meilleure fidélité visuelle, un rendu plus précis des textes intégrés dans les images et des capacités avancées de retouche.

Microsoft indique également que la version standard de MAI-Image-2.5 figure déjà parmi les modèles les mieux classés sur plusieurs plateformes communautaires spécialisées dans l’évaluation des générateurs d’images.

À l’opposé, MAI-Voice-2-Flash privilégie la rapidité et les coûts réduits. Ce modèle vocal est destiné aux usages professionnels à très grande échelle, notamment les centres d’appels, les assistants vocaux et les applications conversationnelles en temps réel.

Microsoft affirme qu’il fonctionne deux fois plus rapidement que la génération précédente tout en réduisant les coûts d’exploitation d’environ 32 %.

Les modèles MAI alimentent déjà les produits Microsoft

L’un des messages les plus forts de cette annonce concerne les déploiements déjà réalisés. Microsoft indique que ses modèles propriétaires sont désormais utilisés dans plusieurs services majeurs dont Bing, PowerPoint, OneDrive, Excel, GitHub Copilot, Dynamics 365 et Azure.

Selon l’entreprise, ces modèles ne sont plus des prototypes de laboratoire, mais une véritable infrastructure de production utilisée quotidiennement par des millions de personnes.

Des économies importantes sur les ressources IA

Microsoft accompagne son annonce de plusieurs indicateurs internes. Parmi les résultats mis en avant :

Bing Image Creator fonctionnerait désormais entièrement grâce à MAI-Image-2.5

PowerPoint réduirait jusqu’à 84 % ses coûts GPU par rapport à l’utilisation de GPT-Image-2 d’OpenAI

OneDrive afficherait une baisse de la latence d’environ 25 %, tout en améliorant les performances de traitement des images.

Côté voix, Microsoft affirme que Dynamics 365 Contact Center enregistre jusqu’à 89 % d’économies sur les ressources GPU grâce à MAI-Voice-2-Flash. Ces chiffres proviennent toutefois des évaluations internes de Microsoft et n’ont pas encore été validés par des organismes indépendants.

L’IA s’étend également au secteur de la santé

Microsoft met également en avant les progrès réalisés dans les services médicaux. Son assistant Dragon Copilot, utilisé par environ 170 000 professionnels de santé, repose désormais sur le modèle MAI-Transcribe-1.5. Ce système prend en charge 58 langues et aurait permis de réduire d’environ 50 % les erreurs de transcription et d’identification linguistique lors des évaluations internes.

Dans un domaine où chaque erreur peut avoir des conséquences importantes sur les dossiers médicaux, cette amélioration représente un enjeu majeur.

Des modèles spécialisés plutôt qu’une seule IA universelle

Microsoft détaille également sa stratégie de développement. Plutôt que de miser uniquement sur un modèle généraliste toujours plus imposant, l’entreprise entraîne plusieurs modèles spécialisés adaptés à des tâches précises. Elle cite notamment MAI-Code-1-Flash, utilisé dans GitHub Copilot.

Après un entraînement spécifique consacré aux usages d’Excel, Microsoft affirme que ce modèle atteint un niveau comparable à celui de GPT-5.6 sur les tâches les plus courantes du tableur.

Autre avantage stratégique : ces modèles peuvent fonctionner sur des GPU Nvidia plus anciens, comme les A100 ou H100, sans nécessiter systématiquement les accélérateurs les plus récents. Cette approche permettrait de réduire fortement les coûts d’infrastructure tout en réservant les nouvelles générations de GPU à l’entraînement des futurs modèles.

Microsoft redéfinit progressivement sa relation avec OpenAI

Dans un long message publié sur X, le PDG Satya Nadella a résumé cette nouvelle orientation. Selon lui, Microsoft souhaite désormais utiliser ses propres modèles dès lors qu’ils atteignent un niveau de performances équivalent aux modèles les plus avancés du marché.

Les modèles d’OpenAI et d’Anthropic continueront d’être utilisés pour certaines tâches particulièrement complexes, mais ils deviennent progressivement des composants parmi d’autres au sein de l’écosystème Microsoft.

Cette évolution intervient après plusieurs signaux allant dans ce sens, notamment la transformation de l’accord d’exclusivité entre Microsoft et OpenAI et l’intégration progressive de modèles développés par Anthropic dans certains services.

Microsoft prépare une nouvelle bataille : celle de la rentabilité de l’IA

Cette annonce dépasse largement le simple lancement de deux nouveaux modèles. Elle révèle la stratégie qui semble désormais guider Microsoft : l’avenir de l’intelligence artificielle ne reposera pas uniquement sur la création des modèles les plus puissants, mais sur la capacité à les déployer à grande échelle tout en maîtrisant leurs coûts d’exploitation.

En développant ses propres modèles spécialisés, Microsoft cherche à réduire sa dépendance envers OpenAI, à optimiser l’utilisation de ses infrastructures Azure et à proposer aux entreprises une plateforme complète où les modèles deviennent interchangeables selon les besoins. Cette logique pourrait profondément transformer le marché de l’IA générative : demain, la valeur ne résidera peut-être plus uniquement dans la possession du meilleur modèle, mais dans la capacité à orchestrer intelligemment plusieurs IA, chacune optimisée pour un usage précis. Si cette vision s’impose, Microsoft pourrait s’affirmer non seulement comme un fournisseur de modèles, mais comme l’architecte de l’écosystème IA des entreprises.