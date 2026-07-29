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Samsung préparerait un Galaxy Z TriFold 2 avec un écran OLED de près de 10 pouces

Samsung préparerait un Galaxy Z TriFold 2 avec un écran OLED de près de 10 pouces

Samsung ne semble pas vouloir s’arrêter au Galaxy Z Fold 8. Après avoir élargi le format de son smartphone pliable avec un écran au ratio 4:3, le constructeur sud-coréen travaillerait déjà sur la seconde génération de son Galaxy Z TriFold, alias Galaxy Z TriFold 2, un appareil à double charnière capable de se transformer en une véritable tablette.

Selon plusieurs informations en provenance de Corée du Sud, le projet serait encore à un stade précoce de développement, mais il témoigne de l’ambition de Samsung de conserver son avance sur le marché des smartphones pliables les plus innovants.

Galaxy Z TriFold 2 : Un écran de près de 10 pouces toujours au programme

D’après le média coréen ETNews, Samsung aurait déjà partagé les premières informations techniques du futur appareil avec plusieurs partenaires industriels. Si les spécifications définitives ne sont pas encore arrêtées, un élément semble déjà se dessiner : le prochain Galaxy Z TriFold conserverait un écran interne d’une taille proche de celle du premier modèle.

Pour rappel, le Galaxy Z TriFold de première génération était équipé d’un écran OLED pliable de 9,96 pouces et d’un écran externe de 6,49 pouces. Comme le récent Galaxy Z Fold 8, il adoptait un format 4:3, offrant une surface d’affichage plus adaptée à la lecture, au multitâche, au visionnage de vidéos ou encore aux jeux.

Cette orientation confirme l’intérêt croissant de Samsung pour des formats d’écran plus proches de ceux des tablettes que des smartphones traditionnels.

Une expérience proche d’une véritable tablette

L’un des principaux atouts du TriFold réside dans son architecture à deux charnières. Contrairement aux smartphones pliables classiques qui se replient une seule fois, ce modèle peut se déployer en trois parties afin d’offrir une diagonale proche de 10 pouces tout en restant transportable.

Cette approche permet d’obtenir un espace de travail beaucoup plus confortable pour le multitâche avancé, la prise de notes, le visionnage de contenus ou encore les jeux mobiles. En contrepartie, cette conception implique un appareil plus épais et plus lourd qu’un smartphone pliable conventionnel.

Samsung pourrait passer à une production plus ambitieuse

Le premier Galaxy Z TriFold avait surtout servi de démonstrateur technologique. Sa production aurait été limitée à environ 30 000 exemplaires, ce qui en faisait un produit particulièrement confidentiel destiné à évaluer l’intérêt du marché.

Selon les sources d’ETNews, Samsung envisagerait désormais d’augmenter les volumes de production pour la seconde génération si les premiers retours commerciaux sont jugés suffisamment encourageants.

Le lancement du futur modèle pourrait intervenir aux alentours de juillet 2027, en même temps que la future série Galaxy Z9.

Une gamme pliable toujours plus complète

Si ces informations se confirment, Samsung disposerait alors d’une offre particulièrement étendue sur le segment des smartphones pliables. La gamme pourrait comprendre le Galaxy Z Flip, le Galaxy Z Fold, le Galaxy Z Fold Ultra et le Galaxy Z TriFold. Cette diversification permettrait au constructeur de couvrir des usages très différents, depuis le smartphone compact jusqu’à un appareil capable de remplacer ponctuellement une tablette.

À ce stade, Samsung n’a officiellement confirmé aucun de ces projets.

Samsung continue de miser sur les formats pliables les plus ambitieux

En poursuivant le développement du TriFold, Samsung montre qu’il ne considère plus les smartphones pliables comme une simple vitrine technologique. Le constructeur cherche désormais à explorer de nouveaux formats capables de répondre à des usages spécifiques, notamment la productivité et le multitâche, où un écran proche de 10 pouces représente un avantage tangible.

La seconde génération du Galaxy Z TriFold devra toutefois convaincre au-delà de l’innovation. Son succès dépendra de plusieurs facteurs, comme son poids, son autonomie, la robustesse de son double mécanisme de pliage et, surtout, son prix. Si Samsung parvient à améliorer ces aspects tout en augmentant sa production, le TriFold pourrait progressivement évoluer d’un concept réservé aux passionnés de technologie vers une véritable catégorie de produits au sein de l’écosystème Galaxy.