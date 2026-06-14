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Office 2019 pour Mac va perdre l’édition et l’enregistrement de fichiers en juillet

Office 2019 pour Mac va perdre l’édition et l’enregistrement de fichiers en juillet

Microsoft avait officiellement arrêté le support de Office 2019 pour Mac en octobre 2023, mais les applications continuaient de fonctionner. À partir du 13 juillet, la situation va changer beaucoup plus brutalement : Word, Excel et PowerPoint ne pourront plus créer, modifier ou enregistrer de fichiers.

En cause, un certificat de sécurité arrivé à expiration, utilisé pour valider les licences Office.

Un certificat non renouvelé pour Office 2019

Microsoft a bien renouvelé le certificat pour les versions plus récentes d’Office. Mais, Office 2019 pour Mac, désormais hors support, n’a pas été mis à jour pour le reconnaître.

Résultat : les applications resteront installées, mais perdront leurs fonctions les plus importantes.

Microsoft affirme ne pas chercher à limiter volontairement le logiciel. Selon l’entreprise, Office 2019 ne peut simplement pas recevoir le nouveau certificat faute de chemin de mise à jour pour un produit abandonné.

Une explication qui risque de mal passer

Pour les utilisateurs, l’argument sera difficile à accepter. Office 2019 était vendu comme un achat unique, et beaucoup l’ont conservé précisément pour éviter l’abonnement Microsoft 365. Nombre d’entre eux n’ont pas besoin des nouveautés IA, de Copilot ou des fonctions cloud avancées : Word, Excel et PowerPoint leur suffisent.

Le fait que Microsoft ait retiré une ancienne mention indiquant que le logiciel « continuerait de fonctionner » ne fera qu’alimenter la frustration.

Quelles alternatives ?

Les utilisateurs concernés ont désormais trois options. Ils peuvent souscrire à Microsoft 365, acheter Office Home 2024 pour Mac en licence perpétuelle, ou basculer vers des alternatives gratuites comme Pages, Numbers et Keynote sur Mac.

Pour ceux dont le travail dépend de la compatibilité Office, le choix sera souvent limité : il faudra payer à nouveau.

Cette affaire illustre une tension de plus en plus fréquente dans le logiciel moderne. Les achats uniques deviennent moins durables, les abonnements gagnent du terrain, et les utilisateurs perdent progressivement le contrôle sur des outils qu’ils pensaient posséder.

Microsoft n’appelle pas cela une migration forcée. Beaucoup d’utilisateurs y verront pourtant exactement cela.