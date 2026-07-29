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MediaTek Dimensity 9600 : trois puces haut de gamme en préparation pour concurrencer Qualcomm

MediaTek Dimensity 9600 : trois puces haut de gamme en préparation pour concurrencer Qualcomm

La bataille des processeurs mobiles s’annonce particulièrement intense à l’automne. Alors que Qualcomm a déjà confirmé la tenue de son prochain Snapdragon Summit en septembre, MediaTek préparerait également une offensive de grande ampleur avec une nouvelle famille de puces Dimensity 9600. Selon plusieurs fuites, le constructeur taïwanais ne lancerait pas un, mais trois processeurs premium destinés à équiper les prochains smartphones Android haut de gamme.

Si ces informations se confirment, MediaTek pourrait renforcer sa présence sur le segment des flagships en multipliant les déclinaisons de sa plateforme afin de répondre à différents niveaux de performances.

Trois variantes de la gamme Dimensity 9600

D’après les informations publiées par le leaker Smart Chip Insider, la série comprendrait trois modèles distincts :

MediaTek Dimensity 9600s

MediaTek Dimensity 9600 Pro

MediaTek Dimensity 9600 Pro Max

Le Dimensity 9600s serait, selon cette fuite, une évolution du Dimensity 9500, reposant toujours sur le procédé de gravure N3P de TSMC.

En revanche, les versions Pro et Pro Max adopteraient une architecture plus avancée, gravée en N2P, la future génération de procédé de fabrication de TSMC. Les différences entre ces deux puces reposeraient principalement sur leurs fréquences de fonctionnement ou certaines configurations internes, plutôt que sur une architecture totalement différente.

À ce stade, MediaTek n’a officiellement confirmé aucun de ces éléments.

Une concurrence directe avec le Snapdragon 8 Elite Gen 6

Toujours selon le leaker, le Dimensity 9600s devrait afficher des performances légèrement inférieures à celles du futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 dans sa version standard.

Le processeur de Qualcomm serait lui aussi attendu sur le procédé N2P de TSMC, ce qui promet une nouvelle confrontation entre les deux fabricants sur le terrain des performances, de l’efficacité énergétique et des capacités liées à l’intelligence artificielle.

L’automne pourrait ainsi marquer une nouvelle étape dans la rivalité entre Qualcomm et MediaTek, chacun cherchant à séduire les constructeurs de smartphones premium.

Vivo et OPPO seraient les premiers partenaires

Selon une autre fuite relayée par le leaker Smart Pikachu, la future série vivo X500 serait la première à intégrer les nouvelles puces Dimensity 9600. La gamme OPPO Find X10 suivrait rapidement.

Les dernières indiscrétions évoquent la répartition suivante

le OPPO Find X10 utiliserait le Dimensity 9600s

le Find X10 Pro embarquerait le Dimensity 9600 Pro

le Find X10 Pro Max profiterait du Dimensity 9600 Pro Max

Cette stratégie permettrait à OPPO de différencier plus nettement les performances de chacun de ses modèles haut de gamme.

Des processeurs plus performants… mais aussi plus coûteux

Une précédente rumeur indiquait que les nouvelles puces Dimensity 9600 pourraient coûter environ 215 dollars de plus que le Dimensity 9500. Si cette hausse de prix se confirme, elle pourrait avoir un impact direct sur le tarif des futurs smartphones qui les adopteront.

Les prochaines générations des vivo X500 et OPPO Find X10 pourraient ainsi être commercialisées à des prix supérieurs à ceux de leurs prédécesseurs, reflétant à la fois le coût des nouveaux procédés de gravure et l’intégration de technologies toujours plus avancées.

Il convient toutefois de rappeler que ces informations reposent exclusivement sur des fuites et n’ont pas encore été validées par les fabricants concernés.

MediaTek veut s’imposer durablement sur le segment premium

Avec cette supposée stratégie à trois niveaux, MediaTek semble vouloir élargir son offre haut de gamme et répondre plus précisément aux besoins des constructeurs. En proposant plusieurs variantes d’une même plateforme, le fondeur pourrait permettre aux fabricants de mieux segmenter leurs gammes tout en conservant une base technologique commune.

L’arrivée du procédé de gravure N2P constitue également un enjeu majeur pour l’industrie. Plus fin et plus efficient, il pourrait offrir des gains significatifs en matière de performances et de consommation énergétique. Si MediaTek parvient à rivaliser avec Qualcomm sur ce terrain, la concurrence entre les deux géants des semi-conducteurs pourrait devenir plus équilibrée que jamais. Les annonces attendues en septembre devraient permettre de mesurer jusqu’où le constructeur taïwanais est prêt à aller pour s’imposer comme une référence incontournable du marché des processeurs mobiles premium.