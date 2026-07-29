Les documents collaboratifs gagnent en intelligence. Google enrichit Google Docs avec de nouvelles fonctionnalités basées sur Gemini, son intelligence artificielle générative. L’objectif est simple : aider les équipes à retrouver plus facilement les commentaires importants, identifier les discussions restées sans réponse et accélérer la phase de révision des documents.

Avec cette évolution, Gemini ne se contente plus de générer du texte. L’assistant devient un véritable copilote éditorial capable d’analyser les échanges entre collaborateurs et de simplifier les workflows de relecture.

Une IA capable de synthétiser des dizaines de commentaires

Lorsqu’un document est relu par plusieurs personnes, les fils de discussion peuvent rapidement devenir difficiles à suivre. Google confie désormais cette tâche à Gemini. La nouvelle fonctionnalité est capable de résumer l’ensemble des commentaires présents dans un document, regrouper les remarques par auteur ou par thématique, identifier les discussions qui n’ont jamais été conclues et mettre en évidence les questions restées sans réponse.

Au lieu de parcourir manuellement chaque commentaire, les rédacteurs obtiennent une synthèse qui présente clairement l’état des échanges.

Google précise que Gemini ne tranche pas les débats : il organise simplement les informations afin de faciliter la prise de décision.

Des réponses et des modifications générées automatiquement

L’assistant ne s’arrête pas à la synthèse. Une fois les commentaires analysés, Gemini peut également rédiger une proposition de réponse directement dans un fil de discussion, suggérer des modifications du document en fonction des retours des relecteurs et retrouver automatiquement un fichier pertinent stocké dans Google Drive afin de l’ajouter à la conversation.

L’objectif est de limiter les allers-retours entre plusieurs outils et de réduire le temps consacré à la gestion des retours.

Une aide à la révision, pas un remplacement de l’auteur

Google renforce également les capacités d’analyse éditoriale de Gemini. L’IA peut désormais examiner un document dans son ensemble et formuler des commentaires portant notamment sur la clarté du texte, la cohérence du récit et la fluidité de la structure. Malgré ces nouvelles possibilités, Google insiste sur un point essentiel : aucune modification n’est appliquée automatiquement.

Chaque suggestion devra être validée par l’utilisateur avant d’être intégrée au document.

Cette approche permet de conserver un contrôle humain sur les contenus tout en bénéficiant d’une assistance intelligente.

Une disponibilité progressive pour les abonnés

Le déploiement de ces nouvelles fonctionnalités a débuté le 28 juillet. Google indique que leur disponibilité pourra s’étaler sur une période pouvant atteindre 15 jours. L’accès est réservé aux utilisateurs disposant d’une offre compatible, notamment Google Workspace, Google Workspace for Education et certains abonnements Google AI.

Les fonctionnalités intelligentes ainsi que Gemini pour Workspace devront également être activés.

Enfin, l’assistant ne pourra analyser les commentaires que si l’utilisateur dispose des droits de modification sur le document. Les personnes ayant uniquement un accès en lecture ou en commentaire ne pourront pas utiliser ces nouvelles fonctions.

Google transforme progressivement Docs en assistant éditorial intelligent

Avec cette évolution, Google poursuit une stratégie claire : faire de Gemini un outil intégré à toutes les étapes de la création documentaire. Après la génération de texte, la reformulation ou encore les suggestions de rédaction, l’intelligence artificielle s’attaque désormais à l’un des aspects les plus chronophages du travail collaboratif : la gestion des retours et des commentaires.

Cette nouvelle fonctionnalité illustre une tendance plus large dans les suites bureautiques modernes. L’IA ne cherche plus seulement à produire du contenu, mais à fluidifier les échanges entre collaborateurs et à accélérer les processus de validation. En transformant des dizaines de commentaires épars en une synthèse exploitable, Google espère réduire la charge cognitive des équipes et rendre les projets collaboratifs plus efficaces, tout en laissant la décision finale entre les mains des utilisateurs.