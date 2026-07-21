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Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 : de nouveaux visuels confirment les principales nouveautés

Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 : de nouveaux visuels confirment les principales nouveautés

À quelques jours de leur présentation officielle, les Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 continuent de se dévoiler. Cette fois, ce sont de nouvelles images promotionnelles, publiées par le leaker réputé Evan Blass, qui confirment une grande partie des informations déjà apparues ces dernières semaines.

Au programme : une nouvelle puce Snapdragon, davantage de fonctionnalités dédiées à la santé, une autonomie renforcée et une Galaxy Watch Ultra 2 plus lumineuse et plus endurante que jamais.

La Galaxy Watch 9 mise sur l’évolution plutôt que la révolution

Visuellement, la Galaxy Watch 9 reste fidèle au design inauguré par la précédente génération. Les images montrent un boîtier circulaire conservant les deux boutons latéraux, avec quelques ajustements esthétiques discrets.

Samsung proposerait quatre coloris : Blanc, Graphite, Vert et Noir. Le constructeur semble privilégier une continuité visuelle tout en concentrant ses efforts sur les évolutions internes.

La principale nouveauté concernerait le processeur. Selon les visuels divulgués, Samsung abandonnerait sa puce Exynos W1000 au profit de la nouvelle plateforme Qualcomm Snapdragon Wear Elite. Cette transition devrait apporter une meilleure efficacité énergétique, des performances plus élevées et des capacités d’intelligence artificielle renforcées directement sur la montre.

L’autonomie serait assurée par une batterie de 390 mAh sur la version 40 mm et 445 mAh sur le modèle 44 mm.

Une santé toujours plus assistée par l’IA

Samsung continuerait d’enrichir les fonctionnalités de suivi du bien-être. Les images promotionnelles mettent notamment en avant un nouveau cadran baptisé Vitals, capable de surveiller plusieurs indicateurs de santé et d’alerter l’utilisateur lorsqu’une anomalie est détectée.

La Galaxy Watch 9 intégrerait également un nouveau coach dédié à la course à pied, une détection améliorée de l’apnée du sommeil et des scores de sommeil et d’énergie enrichis grâce à l’intelligence artificielle. Cette orientation confirme la volonté de Samsung de transformer sa montre connectée en véritable assistant de santé au quotidien.

Galaxy Watch Ultra 2 : une évolution pensée pour l’aventure

La Galaxy Watch Ultra 2 conserverait son positionnement orienté vers les activités sportives et les environnements exigeants. Les visuels montrent un boîtier en titane de 47 mm, annoncé comme 12 % plus fin que celui de la première génération. L’écran OLED de 1,5 pouce afficherait une définition de 480 × 480 pixels et atteindrait une luminosité maximale de 5 000 nits, facilitant la lecture en plein soleil.

Samsung renforcerait également la robustesse de sa montre avec une certification 10 ATM et une résistance IP69K, adaptée aux environnements particulièrement contraignants.

Une batterie de 800 mAh et davantage de stockage

Sous le capot, la Galaxy Watch Ultra 2 partagerait la même plateforme Snapdragon Wear Elite que la Galaxy Watch 9. Elle embarquerait également 2 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage interne.

La véritable évolution concernerait toutefois la batterie. Avec une capacité annoncée de 800 mAh, Samsung offrirait une hausse significative par rapport aux 590 mAh des précédentes Galaxy Watch Ultra. Cette augmentation devrait permettre d’améliorer sensiblement l’autonomie, notamment lors des activités sportives prolongées ou de l’utilisation intensive des fonctions GPS.

Côté connectivité, les fuites évoquent le Bluetooth 6.0, le NFC, le Wi-Fi bi-bande et une version compatible LTE.

Le tarif européen serait d’environ 749 euros, selon les précédentes indiscrétions.

Samsung renforce son offre sur le segment premium

À la veille du Galaxy Unpacked, ces nouvelles fuites confirment la stratégie de Samsung pour sa gamme de montres connectées. La Galaxy Watch 9 apparaît comme une évolution mesurée, axée sur l’efficacité énergétique et les fonctionnalités de santé, tandis que la Galaxy Watch Ultra 2 cible les utilisateurs recherchant une montre plus robuste, plus autonome et mieux équipée pour les usages intensifs.

Si ces caractéristiques sont officialisées le 22 juillet, Samsung consolidera son positionnement sur le segment premium des wearables, avec un accent toujours plus marqué sur l’intelligence artificielle embarquée et le suivi personnalisé de la santé. Une orientation qui reflète l’évolution du marché, où les montres connectées deviennent progressivement de véritables compagnons de bien-être autant que des accessoires technologiques.