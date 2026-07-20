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Apple aurait abandonné une puce « Extreme » et deux Mac Pro avant de mettre fin à la gamme

Apple aurait abandonné une puce « Extreme » et deux Mac Pro avant de mettre fin à la gamme

La disparition du Mac Pro n’aurait été que la dernière étape d’un projet beaucoup plus ambitieux. Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple aurait développé une nouvelle génération de processeurs baptisée « Extreme », ainsi que deux nouveaux modèles de Mac Pro, avant de finalement abandonner l’ensemble du programme.

Ces révélations offrent un aperçu inédit des choix stratégiques opérés par Apple avant de concentrer ses efforts sur le Mac Studio, désormais présenté comme sa station de travail de référence.

Une puce « Extreme » plus puissante que les modèles Ultra

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman affirme que Apple travaillait sur une nouvelle catégorie de processeurs positionnée au-dessus des actuelles puces Ultra. Baptisée Extreme, cette architecture aurait pratiquement doublé le nombre de cœurs CPU et GPU par rapport aux modèles Ultra afin de répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants.

Toujours selon le journaliste, Apple serait allé jusqu’à développer deux générations de cette puce : M2 Extreme et M3 Extreme. Aucune de ces plateformes n’aurait cependant dépassé le stade du développement interne.

Le projet aurait finalement été abandonné en raison de coûts de production jugés trop élevés et d’une demande insuffisante pour justifier une commercialisation.

Deux Mac Pro seraient également restés dans les laboratoires

L’abandon ne concernerait pas uniquement les processeurs. Mark Gurman affirme également qu’Apple avait conçu deux nouveaux Mac Pro, identifiés en interne sous les noms de code J170 et J190.

Le premier aurait été un étonnant modèle reposant encore sur une architecture Intel, alors même que la transition vers Apple Silicon était déjà largement engagée. Le second aurait intégré une puce M3 Ultra et devait accompagner le lancement du Mac Studio équipé du même processeur au début de l’année 2025.

Aucun de ces deux ordinateurs n’aurait finalement été commercialisé.

Le Mac Studio a progressivement remplacé le Mac Pro

Ces révélations confirment une tendance déjà perceptible ces dernières années. Le Mac Pro n’avait pratiquement plus évolué depuis l’adoption de la puce M2 Ultra, tandis que le Mac Studio bénéficiait régulièrement des dernières générations d’Apple Silicon.

Dans le même temps, l’écart tarifaire entre les deux machines devenait difficile à justifier. Hormis la présence de ports PCIe destinés aux cartes d’extension internes, le Mac Pro proposait des performances très proches du Mac Studio, pour un prix nettement supérieur.

Cette proximité technique aurait progressivement réduit l’intérêt commercial du Mac Pro.

Apple semble tourner définitivement la page

Selon Mark Gurman, Apple ne prévoirait pas de relancer la gamme Mac Pro à court terme, voire plus du tout. Les futurs développements les plus ambitieux devraient désormais être intégrés au Mac Studio, dont une nouvelle génération équipée de puces M5 Ultra est attendue dans les prochains mois.

Cette évolution traduit un changement de philosophie.

Pendant de nombreuses années, le Mac Pro incarnait la machine la plus puissante du catalogue Apple, destinée aux studios de création, aux développeurs et aux professionnels de la production audiovisuelle.

Avec l’arrivée d’Apple Silicon, le constructeur semble privilégier des machines plus compactes, plus efficaces énergétiquement et capables d’offrir des performances comparables sans recourir à un imposant châssis extensible.

La fin d’une époque pour les stations de travail Apple

Si ces informations se confirment, elles montrent qu’Apple n’a pas simplement abandonné le Mac Pro par manque d’intérêt. L’entreprise aurait au contraire exploré plusieurs pistes — de nouvelles puces encore plus puissantes et deux générations inédites de stations de travail — avant de conclure que le marché ne justifiait plus un tel produit.

Cette décision illustre aussi l’évolution du secteur informatique. Les gains de performances des puces Apple Silicon permettent désormais à des machines compactes comme le Mac Studio de répondre aux besoins d’une grande partie des professionnels, réduisant l’intérêt des stations de travail traditionnelles.

Le Mac Pro restera ainsi comme l’un des symboles de l’ère des ordinateurs modulaires chez Apple. Son abandon marque la fin d’une philosophie où l’évolutivité matérielle constituait un argument majeur, au profit d’une approche davantage centrée sur l’intégration et l’efficacité des puces conçues par la marque.