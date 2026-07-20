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Nubia NaviX Ultra : le smartphone « AI Agent » est officiel avec Doubao et une IA exécutée en local

Nubia NaviX Ultra : le smartphone « AI Agent » est officiel avec Doubao et une IA exécutée en local

Après plusieurs jours de teasing, Nubia a officiellement levé le voile sur le NaviX Ultra lors de la World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026 à Shanghai. Le constructeur présente son nouveau flagship comme le premier smartphone « AI Agent » au monde, une affirmation qui fait déjà débat, d’autres fabricants chinois ayant annoncé des appareils reposant sur un concept similaire.

Au-delà de cette bataille marketing, le NaviX Ultra illustre surtout une nouvelle génération de smartphones où l’intelligence artificielle ne se contente plus de répondre aux utilisateurs, mais agit directement à leur place.

Une collaboration étroite avec Doubao

Le cœur du NaviX Ultra repose sur Doubao, l’assistant d’intelligence artificielle développé par ByteDance, maison mère de TikTok. Lors de la présentation, Ni Fei, vice-président senior de ZTE et président de Nubia, a expliqué que Doubao apporte les capacités liées aux grands modèles de langage et aux agents intelligents, tandis que Nubia s’est chargé de l’intégration matérielle, logicielle et de l’optimisation de l’expérience utilisateur.

Selon le dirigeant, le développement du NaviX Ultra représente l’aboutissement de plusieurs générations de recherche et de tests menés conjointement entre les deux entreprises.

Une IA capable d’agir à travers plusieurs applications

La principale ambition du NaviX Ultra est de dépasser les assistants vocaux traditionnels. L’intelligence artificielle intégrée est conçue pour comprendre des instructions formulées en langage naturel puis exécuter des scénarios complexes impliquant plusieurs applications.

Parmi les usages évoqués par Nubia figurent notamment la comparaison automatique de prix avant un achat, le passage d’une commande, l’organisation complète d’un voyage et l’exécution de tâches successives sans intervention constante de l’utilisateur.

Autrement dit, le smartphone ne se limite plus à fournir une réponse : il devient capable de réaliser une action complète.

Une IA exécutée directement sur le smartphone

Autre élément mis en avant par Nubia : une grande partie des traitements liés à l’intelligence artificielle est effectuée localement sur l’appareil. Cette approche réduit la dépendance au cloud et vise à renforcer la confidentialité des données personnelles. Le constructeur indique également que son système bénéficie des autorisations officielles nécessaires pour l’exploitation de technologies d’IA générative en Chine, avec pour objectif de limiter les risques de fuite de données sensibles.

Côté design, le NaviX Ultra conserve une identité relativement minimaliste.

Le smartphone sera proposé en quatre coloris :: Blue, Dream, Obsidian Black et Snowfield. La version Dream se distingue par une finition rose uniforme qui recouvre aussi bien le châssis que le module photo. À l’arrière, Nubia abandonne les imposants modules circulaires adoptés par de nombreux concurrents au profit d’un bloc photo horizontal intégrant trois capteurs, dont un téléobjectif périscopique.

À l’avant, l’écran plat affiche des bordures symétriques et accueille une caméra frontale logée dans un discret poinçon centré. Le châssis intègre également un bouton physique orange, spécialement dédié au lancement instantané de l’assistant IA.

Une nouvelle bataille s’ouvre sur les smartphones IA

Le NaviX Ultra arrive dans un contexte où les constructeurs cherchent à faire évoluer l’intelligence artificielle au-delà des simples fonctions conversationnelles. Google développe progressivement Gemini comme un agent capable d’interagir avec Android. OpenAI travaille sur des assistants autonomes capables de gérer des projets complets. Apple prépare une profonde refonte de Siri avec Apple Intelligence, tandis que Samsung enrichit continuellement Galaxy AI.

Avec le NaviX Ultra, Nubia choisit une approche encore plus ambitieuse en plaçant l’agent IA au centre de l’expérience utilisateur.

L’ère des smartphones autonomes commence

Pour l’instant, Nubia n’a communiqué ni le prix ni la date de commercialisation de son nouveau flagship. Mais au-delà des caractéristiques techniques, le NaviX Ultra illustre une évolution majeure du marché. Après la course aux mégapixels, aux processeurs et aux écrans, les fabricants cherchent désormais à différencier leurs appareils par le degré d’autonomie de leur intelligence artificielle.

Reste à savoir si ces « AI Agents » tiendront leurs promesses dans un usage quotidien. Car la véritable révolution ne résidera pas dans la capacité d’un smartphone à dialoguer avec son utilisateur, mais dans sa faculté à accomplir, de manière fiable et sécurisée, des tâches complexes à sa place.