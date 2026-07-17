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ChatGPT améliore enfin sa recherche : retrouver une conversation, un document ou une image devient beaucoup plus simple

ChatGPT améliore enfin sa recherche : retrouver une conversation, un document ou une image devient beaucoup plus simple

Si vous utilisez régulièrement ChatGPT, vous avez probablement déjà vécu cette situation : retrouver une réponse importante perdue au milieu de dizaines de conversations devient vite un casse-tête. OpenAI entend enfin résoudre ce problème avec une refonte majeure de son moteur de recherche interne.

La nouvelle fonctionnalité permet désormais de retrouver non seulement d’anciennes discussions, mais aussi des projets, des documents et des images générées depuis une interface unique.

Une recherche qui couvre désormais tout votre espace ChatGPT

Jusqu’à présent, la barre de recherche intégrée à ChatGPT se limitait aux conversations enregistrées. Les fichiers importés, les images créées par l’IA ou encore les projets restaient invisibles, obligeant les utilisateurs à parcourir manuellement leur historique.

Avec cette mise à jour, OpenAI unifie enfin l’ensemble des contenus stockés dans un seul moteur de recherche.

Depuis la barre latérale de ChatGPT, il est désormais possible de rechercher les conversations, les projets, les documents importés ou encore les images générées. Une fois le résultat trouvé, un simple clic permet de rouvrir directement le contenu correspondant, sans avoir à parcourir des dizaines de discussions.

Des filtres pour retrouver rapidement le bon contenu

OpenAI ajoute également plusieurs filtres afin d’affiner les recherches. Les utilisateurs peuvent cibler un type de contenu précis, par exemple uniquement les images, les fichiers ou les éléments associés à un projet spécifique. Cette approche rapproche davantage ChatGPT d’un véritable espace de travail, où les informations restent accessibles même plusieurs semaines ou plusieurs mois après leur création.

La fonctionnalité est disponible dès maintenant sur le Web, iOS et Android. Elle est proposée sur toutes les formules ChatGPT, y compris le compte gratuit.

Une évolution qui accompagne GPT-5.6

Cette amélioration arrive peu après le lancement de GPT-5.6, dernière évolution du modèle phare d’OpenAI. Cette version a notamment introduit ChatGPT Work, un nouvel agent capable de gérer des projets complets plutôt que de simples requêtes ponctuelles.

Contrairement à une conversation classique, ChatGPT Work peut se connecter à différentes applications, manipuler des fichiers, exécuter plusieurs étapes successives et poursuivre certaines tâches en arrière-plan, même lorsque l’utilisateur ferme temporairement ChatGPT.

Dans ce contexte, disposer d’un moteur de recherche capable de retrouver rapidement l’ensemble des ressources liées à un projet devient une évolution presque indispensable.

ChatGPT se transforme progressivement en véritable environnement de travail

Au-delà de cette simple amélioration ergonomique, OpenAI poursuit une stratégie de fond. Depuis plusieurs mois, ChatGPT évolue progressivement d’un assistant conversationnel vers une plateforme complète de productivité.

Recherche unifiée, gestion de projets, agents autonomes, intégration aux applications professionnelles… autant de fonctionnalités qui rapprochent l’outil d’un espace de travail intelligent capable de centraliser documents, échanges et tâches.

Cette nouvelle recherche ne modifie pas les données conservées par ChatGPT, mais elle change profondément la manière d’y accéder. Pour les utilisateurs qui exploitent l’IA au quotidien dans leurs projets professionnels, leurs recherches ou leurs analyses documentaires, le gain de temps pourrait rapidement devenir significatif.

À mesure que ChatGPT accumule davantage de contenus, la capacité à retrouver instantanément une information devient presque aussi importante que la qualité des réponses générées par l’IA elle-même.