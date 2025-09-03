Accueil » Apple Vision Pro : une feuille de route ambitieuse entre mises à jour, Vision Pro 2 et Vision Air

Depuis son lancement, l’Apple Vision Pro suscite autant de fascination que de critiques. Positionné comme l’appareil phare de la réalité spatiale, il peine encore à convaincre un large public, notamment en raison de son prix élevé et de son confort perfectible.

Pourtant, Apple n’a pas l’intention de ralentir : les analystes tracent déjà une feuille de route qui pourrait transformer progressivement le Vision Pro en une gamme complète, à l’image de ce qu’Apple a fait avec l’iPhone.

Vision Pro (2025) : une mise à jour « Pro » avec puce M5

D’après un rapport de Bloomberg, Apple prépare une révision du Vision Pro pour fin 2025, intégrant la nouvelle puce M5. Cette mise à jour n’est pas une révolution, mais elle viserait à corriger deux défauts majeurs, dont une meilleure autonomie grâce à une gestion énergétique optimisée, et un nouveau système de sangle, plus confortable pour un usage prolongé.

Ce rafraîchissement intermédiaire ne marquera pas une rupture technologique, mais il servira à maintenir l’intérêt des professionnels de la création, du design et de la santé, principaux utilisateurs actuels du Vision Pro.

Vision Pro 2 (2026) : l’évolution attendue

Le véritable successeur, le Vision Pro 2, est pressenti pour 2026. Les rumeurs évoquent un suivi oculaire plus précis, des gestes plus naturels pour la navigation, un design allégé, tout en conservant les écrans Micro OLED 4K par œil, et une stratégie tarifaire revue, avec une version sous la barre des 2 000 dollars pour séduire un public plus large.

Apple chercherait ainsi à sortir le Vision Pro de sa niche haut de gamme pour en faire un produit plus accessible.

Vision Air (2027) : un casque grand public

En 2027, Apple pourrait lancer un Vision Air, plus léger et moins cher. L’idée ? Proposer une expérience XR grand public, en sacrifiant certaines fonctions premium. Ce modèle viserait les consommateurs classiques, comme l’iPhone l’a fait en démocratisant le smartphone.

Des lunettes AR en parallèle

Dès 2026, Apple pourrait aussi introduire des lunettes connectées AR, pensées comme un compagnon de l’iPhone : affichage de notifications, navigation, intégration Siri. Elles se positionneraient comme une alternative discrète aux casques, concurrençant directement les expérimentations passées de Google Glass et les ambitions de Meta.

Malgré cette roadmap ambitieuse, plusieurs défis subsistent :

un logiciel encore limité : VisionOS 2.0 est attendu, mais reste jugé timide par les développeurs,

un prix trop élevé qui freine l’adoption hors des professionnels,

une offre de contenus encore trop restreinte, notamment dans les domaines du divertissement et de l’éducation.

Apple mise aussi sur l’expansion internationale, notamment en Chine, et sur des usages médicaux, comme la thérapie immersive.

Apple veut faire du spatial computing un pilier

Avec un rafraîchissement en 2025, un Vision Pro 2 en 2026, et un Vision Air en 2027, Apple adopte une stratégie progressive : améliorer, élargir et démocratiser. Si elle parvient à réduire les coûts, améliorer le confort et enrichir l’écosystème d’applications, la marque pourrait imposer le Vision Pro comme elle a imposé l’iPhone dans la téléphonie.

L’avenir du spatial computing se jouera donc dans les prochaines années… et Apple semble prêt à y investir massivement.