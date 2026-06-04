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Dreambeans : l’application IA de Google qui veut vous faire quitter votre téléphone

Dreambeans : l’application IA de Google qui veut vous faire quitter votre téléphone

À l’heure où la plupart des applications rivalisent pour capter notre attention le plus longtemps possible, Google expérimente une approche radicalement différente. Cette nouvelle application issue de Google Labs baptisée Dreambeans ne propose pas un flux infini de contenus, mais une sélection limitée d’histoires personnalisées générées chaque matin par l’intelligence artificielle.

L’objectif est surprenant : vous inspirer quelques minutes… puis vous inciter à retourner vivre votre journée.

Une IA qui transforme votre quotidien en histoires

Dreambeans s’appuie sur l’écosystème Google pour construire chaque nuit une série de 10 à 14 récits personnalisés. L’application analyse différentes sources : Gmail, Google Agenda, Google Photos, YouTube et l’historique de recherche Google.

À partir de ces données, l’IA génère de courtes histoires ou suggestions liées à vos habitudes, vos centres d’intérêt et vos projets à venir.

Une réservation de voyage dans votre calendrier pourrait ainsi devenir un guide inspirant sur votre prochaine destination. Une passion détectée sur YouTube pourrait déboucher sur une recommandation d’activité ou d’événement local.

Certaines histoires intègrent même des actions concrètes, comme réserver un spectacle, acheter un billet ou découvrir un lieu à proximité.

Des illustrations créées par IA à partir de vos photos

L’un des aspects les plus ambitieux de Dreambeans réside dans sa personnalisation visuelle. Grâce aux technologies de génération d’images de Google, notamment Nano Banana 2, chaque récit est accompagné d’illustrations créées par IA.

Lorsque l’histoire vous concerne directement, l’application peut utiliser les groupes de visages présents dans Google Photos afin d’intégrer virtuellement l’utilisateur, sa famille ou ses proches dans les scènes générées.

Google transforme ainsi les données personnelles en une sorte de journal prospectif illustré, situé à mi-chemin entre le storytelling, la recommandation et le coaching numérique.

Une expérimentation réservée aux abonnés AI Ultra

Pour le moment, Dreambeans reste un projet extrêmement limité. L’application est uniquement accessible aux utilisateurs de plus de 18 ans, aux États-Unis, sur Android et iOS et via l’abonnement Google AI Ultra. Ce dernier représente l’offre IA la plus premium de Google avec un tarif de 100 dollars par mois.

Ce positionnement permet à Google de tester le concept auprès d’un nombre restreint d’utilisateurs avant un éventuel déploiement plus large.

L’anti-réseau social selon Google

Au-delà de la technologie, Dreambeans révèle une tendance intéressante dans l’industrie de l’IA. Depuis quinze ans, les plateformes numériques ont optimisé leurs algorithmes pour maximiser le temps passé à l’écran. Plus d’engagement signifie plus de données, plus de publicité et davantage de revenus.

Dreambeans adopte presque la philosophie inverse.

Au lieu d’un flux infini, l’utilisateur reçoit une quantité limitée de contenu, conçue pour être consommée rapidement. L’application cherche moins à retenir l’attention qu’à transformer l’information en action dans le monde réel.

Le paradoxe est évident : Google utilise certaines des technologies d’IA les plus avancées du moment pour construire une expérience numérique qui, en théorie, doit réduire le temps passé sur son téléphone.

Reste à savoir si des utilisateurs habitués à l’économie de l’attention accepteront réellement une application qui leur dit, en substance : « Vous avez assez regardé votre écran pour aujourd’hui. »