Apple tourne une page majeure de son histoire. Tim Cook quittera son poste de CEO le 1er septembre 2026 pour devenir président exécutif, tandis que John Ternus, patron historique de l’ingénierie matérielle, prendra les commandes du groupe.

John Ternus : Un passage de relais au moment le plus stratégique

Ce changement n’arrive pas dans une période ordinaire. Apple reste une machine financière redoutable, mais son récit d’innovation s’est fragilisé, notamment face à l’accélération de l’IA générative. Ternus hérite donc d’un paradoxe très Apple : une entreprise au sommet de sa puissance, mais sommée de prouver qu’elle sait encore surprendre.

Selon Bloomberg, son premier grand symbole pourrait être l’iPhone pliable, attendu dans la feuille de route des prochains produits Apple. Le média évoque aussi une vague d’environ dix nouvelles catégories dans les prochaines années.

iPhone Fold, AirPods à caméra, MacBook OLED : une feuille de route très offensive

Le futur iPhone Fold — parfois évoqué sous le nom d’iPhone Ultra — serait le produit vitrine de cette nouvelle séquence. Apple arriverait tard sur le marché du pliable, mais avec sa capacité habituelle à transformer une catégorie déjà existante en objet grand public premium.

Autour de lui, plusieurs pistes se dessinent : des AirPods équipés de caméras, un hub domestique intelligent, un appareil robotisé de table, une caméra de sécurité façon Ring, un MacBook Pro OLED tactile, un iPad pliable, des lunettes connectées et peut-être un pendentif IA.

Ces projets restent à prendre avec prudence, mais ils dessinent une Apple moins défensive, plus expérimentale.

Le vrai enjeu : remettre le matériel au service de l’IA

Le choix de Ternus n’est pas anodin. Apple ne confie pas son avenir à un pur stratège financier, mais à un ingénieur produit. C’est un signal : la prochaine bataille ne se jouera pas seulement dans les modèles d’IA, mais dans les objets capables de leur donner une forme utile, intime et quotidienne.

Les AirPods à caméra, les lunettes connectées ou le hub domestique raconteraient tous la même ambition : faire sortir l’intelligence artificielle de l’écran du smartphone pour l’installer dans l’environnement de l’utilisateur.

Une nouvelle décennie Apple peut commencer

Sous Tim Cook, Apple a perfectionné l’exécution, les marges et les écosystèmes. Sous John Ternus, elle devra retrouver l’étincelle de produit. Le défi est immense : faire de l’IA non pas une fonction ajoutée, mais une nouvelle grammaire matérielle.

Si cette feuille de route se concrétise, Apple ne se contentera pas d’ouvrir un nouveau chapitre. Elle pourrait redéfinir ce qu’un produit personnel signifie à l’ère de l’intelligence ambiante.