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Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 et Galaxy Watch 9 : une fuite révèle des prix encore plus élevés en Europe

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À quelques heures du Galaxy Unpacked, une nouvelle fuite vient renforcer les inquiétudes autour des tarifs de la prochaine génération d’appareils Samsung. Après plusieurs indiscrétions évoquant déjà une hausse des prix, un revendeur portugais aurait publié, avant de la retirer, une liste complète des futurs Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 et Galaxy Watch 9.

Repérée par le journaliste Roland Quandt, cette fuite suggère que certains marchés européens pourraient être confrontés à des prix encore plus élevés que ceux annoncés par les précédentes rumeurs.

Le Galaxy Z Fold 8 franchirait un nouveau cap

Selon les informations publiées brièvement par le distributeur portugais PCDiga, le futur Galaxy Z Fold 8 atteindrait des tarifs particulièrement élevés. Les prix affichés étaient les suivants : 256 Go à 2 069 euros, 512 Go à 2 269 euros et 1 To à 2 669 euros. Ces montants dépasseraient d’environ 70 euros les précédentes estimations concernant le marché européen.

Si ces informations se confirment, le Galaxy Z Fold 8 resterait l’un des smartphones grand public les plus onéreux jamais commercialisés par Samsung.

Selon les fuites précédentes, il adopterait un écran externe de 5,5 pouces, une dalle pliable interne de 7,6 pouces et un format plus large que son prédécesseur. Certaines indiscrétions évoquent également la disparition du téléobjectif dédié sur cette version, qui serait désormais positionnée sous un éventuel Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Le Galaxy Z Flip 8 suivrait la même tendance

Le smartphone pliable à clapet Galaxy Z Flip 8 ne serait pas épargné. Le revendeur affichait les prix suivants : 256 Go pour 1 349 euros, et 512 Go pour 1 549 euros. Ces montants seraient supérieurs de 50 euros aux précédentes fuites européennes, lesquelles faisaient déjà état d’une hausse pouvant atteindre 180 euros par rapport au Galaxy Z Flip de génération précédente.

Samsung semble ainsi poursuivre sa stratégie de montée en gamme, malgré un marché des smartphones pliants devenu particulièrement concurrentiel.

Les Galaxy Watch 9 également concernées

Les montres connectées de la marque suivraient la même trajectoire tarifaire. Les prix aperçus sur la boutique portugaise sont les suivants : la Galaxy Watch 9 en 40 mm (Bluetooth) à 409,90 €, la 44 mm (Bluetooth) à 439,90 €, et la version LTE à plus de 50 € par rapport aux modèles Bluetooth. La future Galaxy Watch Ultra 2 apparaissait quant à elle à 749,90 €, avec la connectivité LTE incluse.

Selon les précédentes rumeurs, cette montre haut de gamme devrait embarquer la nouvelle plateforme Qualcomm Snapdragon Wear Elite, une batterie de 800 mAh, nettement plus généreuse que celle de la génération actuelle et plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle exécutées directement sur la montre.

Des prix à relativiser

Toutefois, il convient de rester prudent. Ces tarifs proviennent d’une fiche produit rapidement supprimée et n’ont pas été confirmés par Samsung. Par ailleurs, le Portugal applique une TVA plus élevée que plusieurs autres pays européens, ce qui peut expliquer une partie de l’écart avec les prix précédemment évoqués.

Les montants définitifs pourraient donc varier selon les marchés.

Samsung confirme son positionnement premium

Même si ces chiffres restent à confirmer lors du Galaxy Unpacked du 22 juillet, une tendance se dessine clairement : Samsung semble assumer une stratégie de montée en gamme sur l’ensemble de son écosystème. Entre smartphones pliants, montres connectées et futurs produits dopés à l’intelligence artificielle, le constructeur mise davantage sur l’innovation et les fonctionnalités premium que sur une démocratisation des prix.

La présentation officielle permettra de savoir si ces nouveaux tarifs se vérifient. Mais si ces fuites s’avèrent exactes, la prochaine génération Galaxy pourrait établir de nouveaux records de prix pour les appareils pliants de Samsung, confirmant que le segment ultra-premium reste plus que jamais au cœur de la stratégie du constructeur sud-coréen.