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Starlink V5 : SpaceX dévoile une antenne plus légère, plus compacte et bien plus économe en énergie

Starlink V5 : SpaceX dévoile une antenne plus légère, plus compacte et bien plus économe en énergie

La prochaine évolution de Starlink ne cherche pas à battre des records de débit. Avec son nouveau kit Starlink V5, SpaceX fait un pari différent : proposer un matériel plus compact, plus léger et surtout beaucoup plus économe en énergie. Une approche qui pourrait s’avérer bien plus pertinente au quotidien que la simple course aux mégabits par seconde.

Si les performances restent globalement comparables à celles de la génération précédente, les améliorations apportées au matériel visent avant tout à simplifier l’installation et à réduire la consommation électrique, un enjeu majeur pour de nombreux utilisateurs.

Starlink V5 : Une antenne plus compacte et nettement plus légère

SpaceX a officiellement présenté son kit Starlink V5, qui adopte un design entièrement revu. Par rapport au modèle V4, la nouvelle antenne affiche des dimensions plus réduites et un poids en forte baisse. Elle passe d’environ 2,9 kg à seulement 1,1 kg, soit près de trois fois moins.

Cette réduction facilite le transport, l’installation et le montage sur des supports mobiles, comme les camping-cars, les bateaux ou les installations temporaires.

Autre changement notable : l’antenne conserve une compatibilité avec les routeurs Starlink Router 2, Router 3 et Router Mini, permettant aux utilisateurs de mettre à niveau leur équipement sans renouveler l’ensemble de leur installation.

Une consommation électrique presque divisée par deux

La véritable évolution de cette génération concerne toutefois son efficacité énergétique. Selon SpaceX, le kit Starlink V5 consomme en moyenne 35 à 50 watts, contre 75 à 100 watts pour la génération précédente.

Cette baisse représente un avantage concret pour les utilisateurs alimentant leur installation via des panneaux solaires, des batteries de secours, des véhicules aménagés et des bateaux ou des sites isolés. Réduire la consommation énergétique permet non seulement d’allonger l’autonomie des systèmes hors réseau, mais aussi de diminuer les coûts d’utilisation sur le long terme.

Des performances qui restent au rendez-vous

Contrairement à d’autres renouvellements matériels, Starlink V5 ne cherche pas à afficher des vitesses spectaculaires. SpaceX annonce des débits descendants pouvant atteindre 375 Mb/s, soit un niveau très proche de celui proposé par la génération précédente.

Dans la pratique, ces performances restent largement suffisantes pour le streaming en 4K, les visioconférences, le cloud gaming, les téléchargements volumineux et les foyers connectant simultanément plusieurs appareils.

Comme toujours avec Starlink, les débits réels dépendront de plusieurs facteurs, notamment la couverture satellitaire, la congestion du réseau et les conditions d’installation.

Un réseau qui continue de progresser

Le matériel n’est qu’une partie de l’équation. Starlink continue d’étendre sa constellation de satellites en orbite basse grâce aux lancements réguliers effectués par SpaceX. Chaque nouveau satellite contribue à améliorer progressivement la couverture, la capacité du réseau et la stabilité des connexions.

Autrement dit, les utilisateurs de Starlink V5 profiteront non seulement d’un équipement modernisé, mais aussi des évolutions constantes de l’infrastructure spatiale qui soutient le service.

Une évolution pragmatique plutôt qu’une révolution

Avec Starlink V5, SpaceX démontre qu’une innovation ne se mesure pas uniquement en gigabits par seconde.

À mesure que l’Internet par satellite gagne en maturité, les attentes des utilisateurs évoluent. L’efficacité énergétique, la simplicité d’installation, la mobilité ou encore la réduction du poids deviennent des critères aussi importants que les performances brutes.

Cette nouvelle génération s’adresse particulièrement aux voyageurs, aux professionnels opérant dans des zones isolées et aux utilisateurs fonctionnant en autonomie énergétique. Pour eux, une antenne plus légère et consommant près de deux fois moins d’électricité représente un avantage bien plus tangible qu’un léger gain de vitesse.

Starlink semble ainsi entrer dans une nouvelle phase de son développement : celle où l’expérience utilisateur et l’optimisation du matériel prennent progressivement le pas sur la seule démonstration de puissance technologique.