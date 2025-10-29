Xiaomi déploie HyperOS 3 sur une nouvelle vague d’appareils

Xiaomi poursuit le déploiement de HyperOS 3, sa dernière mise à jour logicielle basée sur Android 16, en l’étendant à une nouvelle série de smartphones, tablettes, montres connectées et téléviseurs.

Cette version mise sur une meilleure personnalisation, une intégration IA plus poussée et une expérience plus fluide à tous les niveaux du système.

HyperOS 3 arrive sur ces appareils en Chine

La mise à jour est en cours de déploiement sur le marché chinois. Les utilisateurs d’autres régions devraient la recevoir dans les semaines à venir.

Appareils concernés :

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi CIVI 5 Pro

Redmi K80

Redmi Turbo 4 / 4 Pro

Xiaomi Pad 7, 7 Pro, 7S Pro 12.4, 7 Ultra

Redmi K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025/S Pro Mini LED/S Mini LED 2025

Xiaomi Watch S4 (toutes versions : Sport, eSIM, eSIM Édition 15e anniversaire, 41 mm)

Si votre appareil figure dans la liste, vous pouvez vérifier la disponibilité de la mise à jour via : Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour du système.

Déploiement mondial progressif jusqu’en 2026

Le lancement global a débuté cette semaine avec les Xiaomi 15T et 15T Pro. Selon le calendrier officiel, la mise à jour sera déployée en plusieurs phases jusqu’au début de l’année 2026 :

Octobre — novembre 2025 : Xiaomi 15, 15 Ultra, Redmi Note 14, Poco F7 et X7.

Novembre — décembre 2025 : Xiaomi 14, Poco F6 et plusieurs modèles Redmi milieu de gamme.

Décembre 2025 — mars 2026 : anciens flagships (Xiaomi 12, 13, etc.).

Les nouveautés majeures de HyperOS 3

Hyper Island: un centre de contrôle unifié

Xiaomi introduit un nouvel espace en haut de l’écran baptisé Hyper Island — une bulle dynamique combinant notifications, activités en direct et raccourcis interactifs.

Compatible avec plus de 70 applications, il permet de répondre à un message, contrôler la musique ou suivre une livraison sans quitter l’application en cours.

De nouveaux outils IA intégrés

HyperOS 3 multiplie les fonctions dopées à l’intelligence artificielle :

DeepThink Note Writing: transforme une idée ou un mot-clé en texte détaillé ou résumé.

AI Voice Translation: traduction vocale en temps réel, multilingue.

AI Noise Reduction : amélioration automatique de la clarté audio.

Gallery AI Search: recherche d’images par contenu ou objet.

AI Image Description : génération automatique de légendes et de contextes visuels.

System-Wide AI Search: moteur de recherche universel pour retrouver fichiers, applis et contenus.

Certaines de ces fonctions reposent sur les services Google AI et fonctionneront via le cloud plutôt qu’en local, surtout sur les modèles d’entrée ou milieu de gamme.

Performances en hausse et interface plus fluide

Xiaomi promet un gain de 30 % en performance générale :