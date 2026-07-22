Xiaomi pourrait profondément revoir le calendrier de lancement de ses prochains smartphones haut de gamme. D’après une nouvelle fuite, la série Xiaomi 18 arriverait en Inde dès le mois de décembre, soit plusieurs mois plus tôt que les précédentes générations. Au-delà de cette fenêtre de lancement inédite, la marque préparerait également une importante réorganisation de sa gamme premium.

Si ces informations se confirment, Xiaomi afficherait clairement son ambition de renforcer sa présence sur le segment haut de gamme avant la période stratégique des achats de fin d’année.

Un lancement dès décembre en Inde

Selon le leaker Yogesh Brar, cité par SmartPrix, Xiaomi prévoirait de commercialiser la série Xiaomi 18 en Inde dès décembre. Jusqu’à présent, les smartphones premium du constructeur étaient généralement présentés en Chine avant d’être déployés sur les marchés internationaux, dont l’Inde, au cours du premier trimestre de l’année suivante.

Ce changement de calendrier permettrait à Xiaomi de profiter pleinement des ventes liées aux fêtes de fin d’année, une période particulièrement importante sur le marché indien.

Aucune confirmation officielle n’a toutefois été apportée par le constructeur à ce stade.

Une gamme repensée autour de trois modèles

La fuite évoque également une refonte de la gamme. La série Xiaomi 18 comprendrait trois smartphones : Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max. L’information la plus marquante concerne toutefois la disparition du modèle Ultra.

Selon cette indiscrétion, Xiaomi aurait décidé d’abandonner le Xiaomi 18 Ultra, remplacé par un nouveau Xiaomi 18 Pro Max, qui deviendrait le porte-étendard de la marque.

Une telle évolution constituerait l’un des changements les plus importants de la stratégie premium de Xiaomi depuis plusieurs années.

Un modèle Pro Max distribué en quantité limitée

Toujours selon les informations publiées, le Xiaomi 18 Pro Max ne serait commercialisé qu’en quantités limitées sur le marché indien. Cette stratégie rappellerait celle déjà adoptée par Xiaomi avec ses précédents modèles Ultra, souvent proposés en volumes plus restreints afin de conserver un positionnement exclusif.

Les Xiaomi 18 et Xiaomi 18 Pro seraient quant à eux distribués plus largement.

Le constructeur continuerait ainsi de réserver son modèle le plus ambitieux aux utilisateurs recherchant les technologies les plus avancées de son catalogue.

Xiaomi miserait aussi sur son écosystème connecté

Le lancement de la série Xiaomi 18 ne se limiterait pas aux smartphones. La fuite indique que Xiaomi préparerait également une présentation de nouveaux produits destinés à la maison connectée. Le constructeur pourrait dévoiler plusieurs appareils portant sa propre marque afin de renforcer son écosystème, qui comprend déjà des téléviseurs, des objets connectés, des appareils électroménagers intelligents et des solutions pour la maison.

Cette approche s’inscrit dans une stratégie désormais largement adoptée par les grands acteurs du secteur, qui cherchent à fidéliser leurs utilisateurs en proposant un environnement technologique complet plutôt qu’une simple gamme de smartphones.

Une stratégie premium en pleine évolution

Si ces rumeurs se confirment, elles témoigneraient d’une évolution importante de la stratégie de Xiaomi. En avançant le lancement international de ses smartphones haut de gamme et en simplifiant sa gamme autour d’un modèle Pro Max, le constructeur chercherait à mieux répondre aux attentes d’un marché où la concurrence s’intensifie face à Samsung, Apple et les autres fabricants Android premium.

L’accent mis sur l’écosystème connecté va également dans le sens d’une vision plus globale de l’expérience utilisateur, où smartphones, objets connectés et équipements domestiques fonctionnent de manière toujours plus intégrée.

Comme toujours avec ce type d’informations, il convient toutefois de rester prudent. Xiaomi n’a pas confirmé l’existence de cette nouvelle gamme ni son calendrier de lancement. Les prochaines semaines devraient permettre de savoir si le constructeur prépare effectivement l’une des plus importantes évolutions de sa stratégie premium de ces dernières années.