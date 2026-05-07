Samsung semble vouloir tourner la page du fiasco One UI 7. Alors que les dernières fuites évoquaient un lancement au 9 mai, la marque a finalement pris tout le monde de vitesse : le déploiement stable de One UI 8.5 démarre dès aujourd’hui en Corée.

Un lancement immédiat pour les Galaxy récents

Samsung a confirmé le début du déploiement stable de One UI 8.5 basé sur Android 16. Le déploiement commence en Corée avant d’arriver progressivement dans les autres régions.

La liste des appareils compatibles dès le premier jour est particulièrement large :

Samsung Galaxy S25

Galaxy S25 FE

Galaxy S24 et S24 FE

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6

Galaxy Tab S11 et Tab S10

Samsung veut clairement montrer que cette génération de mise à jour sera plus rapide et mieux maîtrisée.

AirDrop entre Galaxy et Apple : la surprise majeure

La nouveauté la plus marquante concerne Quick Share, qui gagne enfin une compatibilité élargie permettant des transferts simplifiés avec les appareils d’Apple.

C’est probablement l’un des changements les plus stratégiques de One UI 8.5 : Samsung réduit progressivement les frictions entre écosystèmes, un terrain historiquement dominé par Apple avec AirDrop.

Une interface plus fluide et plus moderne

Samsung introduit également une nouvelle barre flottante, une interface plus épurée en forme de pilule, des améliorations visuelles pour Téléphone, Galerie et Horloge, un Storage Share pour transférer des fichiers vers une tablette Galaxy ou une TV Samsung, une compatibilité Auracast élargie et une protection antivol renforcée après plusieurs tentatives de déverrouillage échouées.

L’objectif semble moins être la révolution visuelle que l’unification de l’expérience Galaxy autour de l’IA et des usages connectés.

Samsung veut reconstruire la confiance

Le contexte est important. One UI 7 avait accumulé retards, bugs et frustration chez les utilisateurs Galaxy. Cette fois, Samsung semble avoir privilégié les tests étendus et la stabilité avant le lancement. Le fait d’avancer le déploiement par rapport aux rumeurs n’est pas anodin : c’est aussi une manière de reprendre le contrôle du récit autour de ses mises à jour logicielles.

Avec One UI 8.5, Samsung montre surtout une chose : la bataille Android ne se joue plus uniquement sur le hardware. La vitesse de déploiement, la stabilité et l’intégration logicielle deviennent désormais aussi importantes que les capteurs photo ou les écrans pliables.

Et après plusieurs cycles compliqués, Samsung semble enfin vouloir traiter son logiciel comme un produit premium à part entière.