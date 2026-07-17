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iPhone 18 Pro Max : une fuite évoque un appareil photo à ouverture variable inédit chez Apple

Après des années de domination de la photographie computationnelle, Apple pourrait franchir une nouvelle étape matérielle avec l’iPhone 18 Pro Max. Selon de nouvelles fuites relayées par Notebookcheck, le futur smartphone haut de gamme intégrerait pour la première fois un objectif principal à ouverture variable, une technologie déjà adoptée par certains constructeurs Android premium.

Si ces informations se confirment, il s’agirait de l’une des évolutions les plus importantes de l’appareil photo de l’iPhone depuis plusieurs générations.

Une fuite issue de documents internes

Les informations proviennent d’un journal de diagnostic présenté par Notebookcheck comme issu de fichiers internes attribués à Tata Electronics, partenaire industriel d’Apple. Ces documents auraient été publiés par le groupe de rançongiciel World Leaks.

À ce stade, Apple n’a ni confirmé l’authenticité des fichiers ni commenté ces révélations. Les informations doivent donc être considérées avec prudence.

Le principal changement concernerait le capteur photo principal. Les documents évoquent un Sony IMX905, accompagné de références à un mécanisme d’ouverture variable capable de modifier physiquement le diamètre de l’objectif. Contrairement aux solutions purement logicielles, ce système permettrait d’adapter la quantité de lumière entrant dans le capteur selon les conditions de prise de vue.

Avec une ouverture plus large, l’iPhone pourrait capter davantage de lumière en faible luminosité, produire un flou d’arrière-plan plus naturel et améliorer les performances en photographie nocturne. À l’inverse, une ouverture plus réduite offrirait une profondeur de champ plus importante, un meilleur contrôle dans les environnements très lumineux et une plus grande netteté sur l’ensemble de la scène.

Cette technologie viendrait compléter les traitements photographiques d’Apple plutôt que les remplacer.

Une évolution déjà présente chez certains concurrents

Si cette nouveauté représenterait une première pour l’iPhone, elle n’est pas inédite dans l’univers Android. Des constructeurs comme Huawei proposent déjà une ouverture variable sur certains modèles premium, notamment la série Pura 90 s Pro, afin d’offrir davantage de flexibilité lors de la prise de vue.

Apple semble donc suivre une tendance qui privilégie le retour à certaines innovations matérielles après plusieurs années où les progrès reposaient principalement sur l’intelligence artificielle et le traitement logiciel des images.

Le reste du bloc photo évoluerait peu

Toujours selon les documents analysés par Notebookcheck, les autres modules photographiques resteraient très proches de ceux attendus sur l’iPhone 17 Pro Max. Le smartphone conserverait notamment un téléobjectif reposant sur un capteur Sony IMX973, un ultra grand-angle Sony IMX972, un capteur LiDAR Sony IMX591 et une caméra frontale Sony IMX914.

Le système de stabilisation optique de type « gimbal » à trois axes serait également reconduit.

Autrement dit, l’ouverture variable constituerait la principale évolution matérielle de cette génération.

Une innovation qui pourrait s’accompagner d’une hausse de prix

Cette amélioration pourrait toutefois avoir un coût. Selon d’autres rumeurs circulant dans l’industrie, l’iPhone 18 Pro Max pourrait voir son prix augmenter d’environ 200 dollars, en raison de la hausse du coût des composants photo et de la mémoire.

Aucune information officielle ne vient pour l’instant confirmer cette éventuelle augmentation.

Apple poursuit l’évolution de sa photographie mobile

Depuis plusieurs années, Apple concentre une grande partie de ses innovations photographiques sur le traitement logiciel, avec des fonctionnalités comme le Smart HDR, le Photonic Engine ou encore les optimisations permises par Apple Intelligence.

L’arrivée d’un objectif à ouverture variable marquerait un changement de cap intéressant. Plutôt que de s’appuyer uniquement sur l’intelligence artificielle pour améliorer les clichés, Apple renforcerait également les capacités physiques de son système photo.

Cette approche traduit une évolution plus large du marché des smartphones premium. Après avoir largement misé sur la photographie computationnelle, les constructeurs reviennent progressivement vers des innovations optiques capables d’offrir une meilleure qualité d’image dès la capture.

Reste désormais à savoir si ces informations se confirmeront dans les prochains mois. Si tel est le cas, l’iPhone 18 Pro Max pourrait inaugurer une nouvelle génération d’appareils photo Apple où le matériel et l’intelligence artificielle travailleront plus étroitement que jamais.