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Samsung Galaxy Tab S12 Ultra : un premier leak dévoile un design quasi inchangé et une puce plus puissante

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra : un premier leak dévoile un design quasi inchangé et une puce plus puissante

À quelques semaines de son lancement présumé, la Galaxy Tab S12 Ultra se dévoile déjà en images. De nouveaux rendus CAD publiés par Smartphone Checker révèlent une tablette qui mise davantage sur l’évolution interne que sur une refonte esthétique.

Samsung semble conserver la formule qui a fait le succès de la génération précédente, tout en préparant une montée en puissance côté performances.

Galaxy Tab S12 Ultra : Un design familier, sans véritable surprise

Les rendus montrent une Galaxy Tab S12 Ultra pratiquement identique à la Galaxy Tab S11 Ultra. Les lignes générales restent inchangées, avec un châssis ultra-fin, un module photo composé de deux capteurs arrière, la bande magnétique dédiée au rangement et à la recharge du S Pen, ainsi que le connecteur pour clavier.

Les dimensions annoncées atteignent 326,34 x 208,46 x 5,12 mm, soit, une fois arrondies, exactement les mêmes que celles de la génération actuelle. Ce choix laisse fortement penser que Samsung reconduira son imposant écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces, toujours doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En revanche, un élément controversé semble également faire son retour : l’encoche intégrée à la dalle. Déjà critiquée sur la Galaxy Tab S11 Ultra pour son impact visuel, elle apparaît de nouveau au centre de la bordure supérieure afin d’accueillir la caméra frontale. Les deux capteurs photo arrière conservent également leur disposition caractéristique.

Comme toujours avec ce type de rendus CAD, certains détails — notamment les matériaux, les finitions ou les coloris — peuvent encore évoluer avant la présentation officielle.

Une évolution qui se joue principalement sous le capot

Si l’extérieur évolue peu, Samsung miserait davantage sur les performances. Selon les précédentes fuites, la Galaxy Tab S12 Ultra embarquerait le MediaTek Dimensity 9500, une puce gravée en 3 nm qui succéderait au Dimensity 9400+ utilisé sur la Tab S11 Ultra. Des références au numéro de modèle MT6993 ont notamment été repérées dans l’application AI Core de Samsung, renforçant la crédibilité de cette information.

Cette nouvelle plateforme devrait offrir un gain sensible en puissance, aussi bien pour les usages professionnels que pour les fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées à One UI 9.

Les autres caractéristiques évoquées comprennent un écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces à 120 Hz, un processeur MediaTek Dimensity 9500 gravé en 3 nm, au moins 12 Go de RAM, 256 Go de stockage minimum, une compatibilité Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.0, quatre haut-parleurs stéréo, une certification IP68 contre l’eau et la poussière et un S Pen fourni d’origine.

La tablette fonctionnerait sous Android 17 avec One UI 9 dès sa sortie.

Batterie : la continuité plutôt que la révolution

Samsung ne devrait pas non plus modifier la partie autonomie. Les rumeurs évoquent le retour d’une batterie de 11 600 mAh, accompagnée d’une recharge rapide filaire limitée à 45 W, soit exactement la même configuration que sur la génération précédente.

Un choix qui pourrait décevoir certains utilisateurs, alors que plusieurs fabricants chinois proposent désormais des batteries plus généreuses et des vitesses de charge largement supérieures sur leurs tablettes haut de gamme.

Samsung privilégie une évolution maîtrisée

À première vue, la Galaxy Tab S12 Ultra ne semble pas vouloir révolutionner la gamme. Samsung paraît plutôt miser sur une stratégie d’amélioration progressive : conserver un design reconnu tout en modernisant l’architecture interne grâce à une nouvelle génération de processeur et aux optimisations logicielles de One UI 9.

Cette approche rappelle celle adoptée depuis plusieurs années sur les smartphones Galaxy S Ultra, où les évolutions les plus importantes concernent davantage les performances, l’intelligence artificielle et l’expérience utilisateur que le design lui-même.

Reste à savoir si cette montée en puissance suffira à convaincre face à une concurrence de plus en plus agressive, notamment Huawei, Xiaomi et OnePlus, qui multiplient les innovations sur le segment des tablettes premium.

Samsung devrait officiellement lever le voile sur la Galaxy Tab S12 Ultra au cours du mois de septembre, aux côtés du reste de sa nouvelle gamme de tablettes.