Perplexity lance « Personal Computer » : l’IA qui travaille pour vous pendant votre sommeil

Dans une ancienne église de North Beach, à San Francisco, Perplexity a donné un nom à une obsession qui hante toute la Silicon Valley : l’agent IA « toujours actif », capable de travailler pendant que vous dormez, de surveiller vos outils, et de faire avancer des projets sans supervision constante.

Son nouveau produit s’appelle Personal Computer — et malgré le nom, ce n’est pas une machine. C’est une couche logicielle qui promet de faire de votre Mac un proxy persistant, connecté à vos apps, à vos fichiers… et à une flotte de modèles IA.

Un « ordinateur » qui n’en est pas un : la logique derrière Personal Computer

Perplexity présente Personal Computer comme une évolution de son agent « Computer », avec une différence majeure : la continuité. L’agent tourne en permanence sur une machine dédiée (type Mac mini) que vous laissez allumée, et s’appuie sur les serveurs Perplexity pour exécuter des tâches dans un environnement isolé.

L’idée : vous ne « partagez » pas votre écran ; vous déléguez des objectifs à une entité qui garde une mémoire de contexte et peut enchaîner des étapes sur la durée.

Le slogan résume tout : « Un système d’exploitation traditionnel reçoit des instructions. Un système d’exploitation basé sur l’IA reçoit des objectifs ». Perplexity ne veut pas être un assistant de plus ; il veut être une couche de pilotage au-dessus de vos outils.

Multi-modèles, multi-tâches : la mécanique « chef de projet IA »

Ce qui distingue Perplexity dans ce marché, c’est sa revendication d’orchestration : Computer (et donc Personal Computer) coordonne un ensemble de modèles — Perplexity met en avant cette approche « multi-LLM » depuis fin février.

Sur le papier, ça autorise un fonctionnement « équipe » : un modèle pour écrire, un autre pour raisonner, un autre pour coder, un autre pour vérifier. Le système découpe, distribue, assemble — comme un PM qui délègue à des spécialistes, puis livre un résultat.

Sécurité : sandbox, confirmations, audit trail… et un contexte qui rend ces promesses indispensables

Perplexity sait qu’elle marche sur une ligne de crête : un agent utile est un agent qui a des accès. Personal Computer insiste donc sur une exécution sandboxée, des actions soumise à confirmation, et une traçabilité (audit trail).

Ce discours « contrôle & logs » n’est pas du luxe : Perplexity sort d’une séquence où les agents ont rappelé leurs risques très concrets, notamment via l’affaire Amazon autour d’un agent d’achat (Comet) que la justice a restreint. Autrement dit, la confiance ne se gagne plus par des démos, mais par des garanties vérifiables.

Pour qui ? Le prix répond à la question avant même le marketing

Accès limité, seulement sur Mac au lancement, liste d’attente, et surtout 200 dollars/mois via l’abonnement Perplexity Max (avec 10 000 crédits mensuels, selon la documentation). Ce n’est pas une fonctionnalité grand public : c’est un produit de power users et d’organisations.

Et c’est là que Personal Computer devient intéressant : il ne vend pas « du confort ». Il vend une capacité opérationnelle. Surveiller un repo GitHub, trier Gmail, rédiger des réponses, préparer des synthèses Slack, tenir une base Notion, pousser des mises à jour Salesforce — l’agent devient une colle entre services, une machine à réduire le travail répétitif.

Perplexity tente de devenir l’OS des outils… avant que les géants ne verrouillent l’agentique

Le sous-texte est limpide : la prochaine guerre de l’IA n’est pas « qui répond le mieux », mais qui exécute — de manière persistante, connectée, et intégrée aux logiciels que les entreprises utilisent déjà.

Le pari de Perplexity est audacieux : prendre le contrepied des agents « tout cloud » en ajoutant une ancre locale (le Mac mini), tout en gardant la puissance d’exécution et l’isolement côté cloud. En gros : l’accès aux bons contextes sans l’abandon total de la sécurité.

Reste une question qui décidera de tout : l’ergonomie de la confiance. Si l’utilisateur doit valider chaque micro-action, l’agent devient un stagiaire bruyant. S’il valide trop largement, l’agent devient un risque. La valeur de Personal Computer se jouera donc dans la finesse du contrôle : permissions, scopes, logs exploitables, et capacité à expliquer « pourquoi je fais ça » — pas seulement « voilà ce que j’ai fait ».

Le prix, lui, dit la vérité : Perplexity ne vend pas un gadget. Il vend une tentative de remplacer une partie de l’exécution humaine — et ça, dans l’entreprise, a une valeur très précise.

