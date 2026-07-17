À quelques jours du prochain Galaxy Unpacked, le Galaxy Z Flip 8 n’a pratiquement plus de secrets. De nouveaux visuels et une fiche technique publiés par WinFuture, suggèrent que Samsung miserait davantage sur des améliorations ciblées que sur une véritable refonte de son smartphone pliable à clapet.

Une stratégie qui s’inscrit dans la continuité de ces dernières générations, où les évolutions les plus importantes se jouent davantage sous le capot que dans le design.

Un design quasiment identique au Galaxy Z Flip 7

À première vue, distinguer le Galaxy Z Flip 8 de son prédécesseur risque d’être particulièrement compliqué. Les rendus divulgués montrent un appareil qui conserve les mêmes lignes, le même écran externe occupant presque toute la moitié supérieure de la coque et le même double module photo arrière. Samsung semble avoir choisi de préserver une identité visuelle désormais bien installée sur sa gamme de smartphones pliables.

Cette impression a d’ailleurs été renforcée par le récent teaser officiel de Samsung diffusé en marge de la promotion du film Spider-Man : Brand New Day, dans lequel le smartphone aperçu correspond quasiment trait pour trait aux images issues de la fuite.

La principale nouveauté esthétique concernerait les coloris. Le Galaxy Z Flip 8 serait notamment proposé dans une nouvelle finition rose pâle, aux côtés des traditionnels Crème et Graphite.

Une nouvelle puce Exynos plutôt qu’un Snapdragon

Sous le capot, Samsung poursuivrait sa stratégie consistant à privilégier ses propres processeurs sur la gamme Flip. Selon les informations dévoilées, le Galaxy Z Flip 8 embarquerait le nouveau Samsung Exynos 2600, qui succéderait à l’Exynos 2500 présent sur le Galaxy Z Flip 7.

À ce stade, aucun détail précis sur les performances n’a été communiqué, mais cette nouvelle génération devrait offrir des gains en efficacité énergétique, en intelligence artificielle embarquée et en traitement photo, des domaines où Samsung concentre désormais une grande partie de ses optimisations.

Une amélioration attendue : la recharge 45 W

La véritable évolution matérielle concernerait la recharge. Le Galaxy Z Flip 8 bénéficierait enfin d’une charge rapide filaire de 45 W, un bond appréciable face aux générations précédentes. Une mise à niveau qui rapprocherait enfin le smartphone des standards actuels du marché Android, alors que plusieurs concurrents proposent déjà des puissances de recharge largement supérieures.

Pour les utilisateurs quotidiens, ce gain pourrait se traduire par des recharges nettement plus rapides, un point souvent critiqué sur les précédents modèles.

Une fiche technique très familière

Hormis cette évolution, la fiche technique resterait largement inchangée. Le Galaxy Z Flip 8 conserverait un écran interne Dynamic AMOLED de 6,9 pouces, un écran externe Super AMOLED de 4,1 pouces, 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage sur la version de base.

Les autres caractéristiques devraient être officialisées lors de la présentation, mais tout indique que Samsung privilégiera cette année des améliorations logicielles et des fonctionnalités d’intelligence artificielle via One UI 9 plutôt qu’une révolution matérielle.

Samsung mise sur la continuité

Cette fuite confirme une tendance qui se dessine depuis plusieurs années chez Samsung. Après avoir profondément fait évoluer le format des smartphones pliables, le constructeur semble désormais privilégier une approche plus mature, basée sur des raffinements successifs plutôt que sur des changements spectaculaires.

Dans un marché où la concurrence s’intensifie avec Motorola, Honor, Xiaomi ou encore le futur iPhone pliable d’Apple, cette stratégie peut sembler prudente. Elle permet toutefois à Samsung de capitaliser sur un design désormais immédiatement identifiable, tout en concentrant ses efforts sur les performances, l’autonomie et l’expérience logicielle.

Le verdict tombera le 22 juillet, date à laquelle Samsung lèvera officiellement le voile sur le Galaxy Z Flip 8 aux côtés de ses autres nouveautés lors du prochain Galaxy Unpacked.