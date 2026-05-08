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Perplexity Personal Computer arrive sur Mac : l’agent IA veut travailler directement dans vos apps

Perplexity Personal Computer arrive sur Mac : l’agent IA veut travailler directement dans vos apps

Perplexity ouvre son « Personal Computer » à tous les utilisateurs Mac. L’outil transforme l’application desktop en agent IA capable d’interagir avec vos fichiers locaux, vos apps natives, le web et plus de 400 connecteurs.

Un agent IA sur votre propre machine

Présenté d’abord aux abonnés Max sur liste d’attente, Personal Computer est désormais accessible via la nouvelle app Mac de Perplexity. L’agent peut lire et manipuler des fichiers, travailler avec des applications macOS, naviguer sur le web et coordonner plusieurs outils dans des workflows complexes.

Perplexity le présente comme une manière de sortir l’agent IA du cloud pur pour l’amener là où se trouve déjà le travail quotidien : documents, tableurs, notes, mails, projets et navigateur.

Une réponse plus encadrée à OpenClaw

Le positionnement est clair : profiter de l’engouement pour les agents locaux, popularisés par OpenClaw, tout en promettant un environnement plus sécurisé. Personal Computer peut fonctionner avec Comet, le navigateur IA de Perplexity, pour agir sur des outils web sans connecteurs directs.

L’outil peut aussi tourner sur une machine toujours allumée, comme un Mac mini, et être piloté à distance depuis un iPhone pour lancer des tâches ou valider des actions.

L’ordinateur devient l’interface de l’IA

Cette annonce confirme une tendance lourde : les assistants IA ne veulent plus seulement répondre dans une fenêtre de chat. Ils veulent accéder au système, comprendre le contexte local et exécuter des tâches entre plusieurs apps.

Reste la question centrale : la confiance. Donner à une IA l’accès à ses fichiers, applications et workflows personnels exige des garde-fous solides. Mais, si Perplexity tient sa promesse, Personal Computer pourrait devenir l’un des premiers agents grand public vraiment intégrés au poste de travail.