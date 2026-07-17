Créer une chanson personnalisée sans quitter une conversation iMessage, c’est désormais possible. Suno déploie une nouvelle extension pour son application iOS qui permet de générer des morceaux de 30 secondes à partir d’un message vocal ou d’un simple texte, directement depuis l’application Messages.

Cette nouveauté s’inscrit dans la volonté de Suno de rendre la création musicale assistée par IA encore plus accessible, en l’intégrant directement aux échanges quotidiens des utilisateurs d’iPhone.

Une chanson générée en quelques secondes dans iMessage

La nouvelle extension est disponible dans la dernière version de l’application Suno sur iOS. Une fois installée, elle apparaît dans le menu « + » d’iMessage. Les utilisateurs peuvent alors enregistrer un message vocal ou saisir une description textuelle de la chanson souhaitée. L’intelligence artificielle de Suno transforme ensuite cette requête en un morceau d’environ 30 secondes, immédiatement partageable dans la conversation.

L’expérience évite ainsi de passer par l’application principale, rendant la création musicale aussi simple que l’envoi d’un GIF ou d’un autocollant. Suno suggère également une utilisation plus ludique : copier-coller le message d’un ami dans le champ de création afin de générer une chanson inspirée de ses propos. Une idée qui pourrait rapidement devenir un incontournable des conversations de groupe.

À noter que les deux participants doivent disposer de l’application Suno installée pour profiter pleinement de cette fonctionnalité.

L’IA musicale s’invite dans les conversations

Avec cette intégration, Suno poursuit sa stratégie visant à démocratiser la génération musicale par intelligence artificielle. Au lieu de considérer la création musicale comme une activité distincte, l’entreprise cherche à l’intégrer directement aux plateformes de communication. Cette approche rappelle l’évolution récente des outils d’IA générative, désormais présents dans les applications de messagerie, les suites bureautiques ou encore les moteurs de recherche.

Le résultat est une expérience plus naturelle où l’utilisateur peut transformer une idée, une blague ou une simple phrase en morceau musical en quelques secondes.

Une innovation qui intervient dans un contexte juridique sensible

Si cette nouvelle fonctionnalité apporte une dimension ludique à l’application, elle intervient alors que Suno reste au cœur d’un important débat sur les droits d’auteur. Une récente enquête de 404 Media affirme que des fichiers obtenus après une fuite de données montrent que l’entreprise aurait collecté des millions de morceaux, de paroles et d’enregistrements provenant de plateformes comme YouTube Music, Deezer ou Genius afin d’entraîner ses modèles d’intelligence artificielle.

Selon ces documents, plus de deux millions d’extraits auraient été récupérés depuis YouTube Music uniquement.

Suno reconnaît avoir entraîné ses modèles à partir de contenus disponibles sur Internet, tout en estimant que cette pratique relève du fair use (usage équitable) dans le cadre de la législation américaine.

Cette position est toutefois contestée par plusieurs acteurs majeurs de l’industrie musicale. En 2024, Universal Music Group, Sony Music et Warner Music ont intenté des poursuites contre l’entreprise pour utilisation présumée d’œuvres protégées sans autorisation.

Depuis, Warner Music est parvenu à un accord de licence avec Suno et a retiré sa plainte, tandis que les procédures engagées par Universal et Sony sont toujours en cours.

L’IA musicale poursuit son expansion

Malgré ces incertitudes juridiques, Suno continue d’enrichir rapidement sa plateforme. L’arrivée d’une extension iMessage illustre une tendance plus large : les outils d’IA générative quittent progressivement les applications dédiées pour s’intégrer directement aux usages quotidiens. Après le texte et l’image, la musique générée par intelligence artificielle devient elle aussi un contenu que l’on peut créer et partager en quelques secondes au sein d’une simple conversation.

Reste désormais à savoir si cette démocratisation pourra se poursuivre sans qu’un cadre juridique plus clair ne vienne redéfinir les règles d’utilisation des œuvres ayant servi à entraîner ces modèles.