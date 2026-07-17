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Google Vids intègre Gemini Omni et des avatars IA pour créer des vidéos sans caméra

Google Vids intègre Gemini Omni et des avatars IA pour créer des vidéos sans caméra

Google continue de transformer la création vidéo grâce à l’intelligence artificielle. L’entreprise déploie désormais Gemini Omni ainsi que des avatars IA personnalisés dans Google Vids, son outil de création vidéo intégré à Workspace. Cette évolution permet aux utilisateurs de générer, modifier et présenter des vidéos simplement en dialoguant avec l’IA, sans passer par des logiciels de montage complexes ni même apparaître devant une caméra.

Avec cette mise à jour, Google rapproche encore davantage la production audiovisuelle des usages quotidiens en entreprise, où quelques instructions en langage naturel suffisent désormais à produire un contenu professionnel.

Gemini Omni transforme la vidéo en conversation

Présenté lors de la Google I/O 2026, Gemini Omni est le modèle multimodal le plus polyvalent de Google. Capable de comprendre du texte, des images, des croquis, des enregistrements vocaux ou encore des séquences vidéo existantes, il fait désormais son entrée dans Google Vids.

Le fonctionnement est volontairement simple.

L’utilisateur décrit la scène souhaitée en quelques phrases, ajoute éventuellement des images de référence, puis laisse Gemini générer une première version de la vidéo.

Mais, la véritable nouveauté réside dans la phase de retouche. Plutôt que de repartir de zéro à chaque modification, il devient possible de poursuivre la conversation avec l’IA pour ajuster progressivement le résultat :

modifier l’arrière-plan

améliorer l’éclairage

ajouter des effets visuels

corriger un élément précis de la scène

adapter des vidéos déjà enregistrées depuis un smartphone.

Chaque nouvelle instruction s’appuie sur les précédentes, ce qui permet de conserver la cohérence des personnages, du décor et du style tout au long des différentes itérations.

Un montage vidéo sans timeline ni logiciels spécialisés

Cette approche conversationnelle change profondément la manière de monter une vidéo. Là où des solutions comme Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve ou Final Cut Pro exigent une maîtrise des timelines, des calques et des effets, Google mise sur une expérience beaucoup plus accessible.

L’utilisateur ne manipule plus directement les outils de montage : il décrit simplement le résultat attendu, tandis que Gemini Omni se charge d’effectuer les modifications.

L’objectif est clair : démocratiser la création vidéo pour les équipes marketing, les services RH, les commerciaux ou encore les enseignants, qui n’ont généralement ni le temps ni les compétences nécessaires pour utiliser des logiciels professionnels.

Des avatars IA capables de parler à votre place

Google introduit également une seconde fonctionnalité particulièrement attendue : les avatars personnels. Après avoir importé un simple selfie et un court échantillon vocal, l’utilisateur peut rédiger un script que son double numérique interprétera automatiquement.

L’avatar reproduit à la fois l’apparence et la voix de son propriétaire afin de présenter le contenu de manière naturelle.

Cette fonctionnalité cible principalement les usages professionnels, notamment les formations internes, les démonstrations de produits, les présentations commerciales, les communications d’entreprise et les vidéos explicatives.

Pour de nombreuses organisations, cela pourrait considérablement réduire le temps nécessaire à la production de contenus vidéo tout en garantissant une présentation cohérente.

Une utilisation encadrée pour limiter les abus

Consciente des risques liés aux contenus générés par IA, Google accompagne cette nouveauté de plusieurs garde-fous. Les avatars personnels sont réservés aux utilisateurs majeurs dans certaines régions du monde et ne peuvent représenter que le titulaire du compte.

Chaque vidéo produite intègre également un filigrane numérique invisible SynthID, la technologie développée par Google pour identifier les contenus créés par intelligence artificielle.

Cette signature vise à renforcer la traçabilité des médias générés automatiquement et à limiter les risques de détournement ou de désinformation.

Google renforce sa stratégie autour de la création de contenu par IA

Avec Gemini Omni, Google poursuit une stratégie désormais bien établie : intégrer l’intelligence artificielle directement dans ses outils de productivité plutôt que de la proposer comme un simple assistant séparé.

Google Vids disposait déjà de plusieurs fonctionnalités reposant sur l’IA, notamment :

la génération de vidéos grâce au modèle Veo

des présentateurs virtuels

l’enregistrement d’écran

la transformation automatique de présentations Google Slides en vidéos commentées.

Gemini Omni vient désormais unifier ces différentes briques dans un véritable environnement de création conversationnel.

Une nouvelle étape dans la démocratisation du montage vidéo

Au-delà de la simple génération de clips, cette évolution témoigne d’un changement plus profond.

La frontière entre création audiovisuelle, intelligence artificielle et productivité continue de s’effacer. Les utilisateurs n’ont plus besoin de maîtriser les outils techniques pour produire un contenu de qualité : ils décrivent simplement leurs intentions, pendant que l’IA se charge de la réalisation.

Disponible pour les abonnés Google AI Pro, Google AI Ultra ainsi que pour certains clients Google Workspace, Gemini Omni pourrait rapidement devenir l’un des piliers de la stratégie IA de Google destinée aux entreprises.

À mesure que les modèles génératifs gagnent en précision, la création vidéo s’oriente de plus en plus vers une logique conversationnelle où le langage naturel devient le principal outil de montage.