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Meta accélère sur ses puces IA maison pour réduire sa dépendance à Nvidia

Meta accélère sur ses puces IA maison pour réduire sa dépendance à Nvidia

Meta poursuit sa stratégie de maîtrise de son infrastructure d’intelligence artificielle. Selon une information rapportée par Reuters, Meta prévoit de lancer la production de la nouvelle génération de ses puces IA dès septembre, dans un contexte de pénurie persistante de composants et d’explosion des coûts liés aux GPU.

Si ce calendrier est respecté, Meta franchirait une nouvelle étape dans sa volonté de réduire progressivement sa dépendance aux accélérateurs d’IA de Nvidia et d’AMD.

Une nouvelle génération de puces MTIA

Les nouvelles puces appartiennent au programme Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), lancé afin de développer des accélérateurs spécifiquement optimisés pour les charges de travail liées à l’intelligence artificielle.

D’après Reuters, au moins une de ces nouvelles puces aurait validé sa phase de tests après environ six semaines d’évaluation.

Meta collabore avec Broadcom pour la conception de ces processeurs, tandis que leur fabrication est confiée à TSMC, leader mondial de la production de semi-conducteurs. La chaîne d’approvisionnement mobiliserait également plusieurs partenaires stratégiques : Samsung pour les mémoires DRAM, SanDisk pour les solutions de stockage et Sumitomo Electric pour certains équipements de fibre optique.

Une architecture pensée pour évoluer rapidement

Lors de la présentation officielle de la nouvelle génération MTIA en mars dernier, Meta avait expliqué avoir adopté une architecture modulaire. L’entreprise indique que chaque génération de puces repose sur des chiplets réutilisables, facilitant l’intégration de nouvelles technologies sans repartir d’une feuille blanche.

Cette approche doit permettre d’accélérer le rythme de développement afin de suivre l’évolution extrêmement rapide des modèles d’intelligence artificielle.

Réduire la facture des GPU

L’objectif principal de MTIA reste économique. En développant ses propres accélérateurs, Meta espère limiter les achats de GPU auprès de fournisseurs comme Nvidia ou AMD, dont les composants sont devenus à la fois très coûteux et difficiles à obtenir.

Les nouvelles puces devraient être utilisées pour plusieurs missions : l’entraînement des algorithmes de recommandation, le développement des futurs modèles d’intelligence artificielle et les tâches d’inférence exécutées au sein des applications de Meta.

L’entreprise développe déjà ses propres puces IA depuis 2023, mais cette nouvelle génération marque une montée en puissance de cette stratégie.

Des investissements records dans l’infrastructure IA

Cette annonce intervient alors que Meta poursuit l’un des plus vastes programmes d’investissement de toute l’industrie technologique. Le groupe prévoit des dépenses d’investissement comprises entre 125 et 145 milliards de dollars cette année, dont une large partie est destinée aux infrastructures nécessaires au développement de ses modèles d’intelligence artificielle.

Meta multiplie notamment la construction de centres de données, les accords d’approvisionnement énergétique et les investissements dans les capacités de calcul. Selon Reuters, l’entreprise prévoit de disposer d’environ 7 gigawatts de puissance informatique d’ici la fin de l’année, avant de doubler cette capacité l’année suivante.

Une stratégie qui dépasse les seules puces MTIA

Les accélérateurs maison ne remplaceront pas immédiatement les GPU traditionnels. Meta continue d’investir massivement auprès de plusieurs partenaires. Le groupe a notamment conclu un accord avec Arm pour ses systèmes de recommandation, un contrat de plusieurs milliards de dollars avec AMD pour des GPU Instinct et un partenariat avec Amazon afin d’utiliser certains processeurs développés par le géant du cloud.

Cette diversification vise à sécuriser les ressources de calcul nécessaires à l’entraînement et au déploiement de sa nouvelle génération de modèles Muse.

Une course mondiale vers les puces IA propriétaires

Meta n’est plus un cas isolé. Face à la demande explosive en puissance de calcul et à la domination de Nvidia, les principaux acteurs de l’intelligence artificielle investissent désormais dans leurs propres semi-conducteurs.

OpenAI développe actuellement un processeur d’inférence avec Broadcom, tandis qu’Anthropic étudierait un partenariat avec Samsung pour concevoir ses propres puces. De leur côté, Google et Amazon disposent déjà de plusieurs générations d’accélérateurs IA propriétaires.

Cette évolution traduit un changement stratégique majeur : la compétition autour de l’intelligence artificielle ne se limite plus aux modèles eux-mêmes. Désormais, contrôler le matériel qui les exécute devient un avantage tout aussi décisif. En développant son propre écosystème de puces, Meta cherche à réduire ses coûts, sécuriser son approvisionnement et gagner en indépendance dans une industrie où la puissance de calcul est devenue la ressource la plus convoitée.