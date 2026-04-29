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Xiaomi 18 : un compact premium avec double capteur 200 mégapixels et batterie géante en préparation ?

Xiaomi 18 : un compact premium avec double capteur 200 mégapixels et batterie géante en préparation ?

Xiaomi préparerait déjà sa prochaine offensive haut de gamme. Selon une fuite de Digital Chat Station, un prototype de la série Xiaomi 18 miserait sur une combinaison rare : format compact, puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 gravée en 2 nm, double caméra de 200 mégapixels et batterie autour de 7 000 mAh.

Xiaomi 18 : Un flagship compact qui veut tout cocher

D’après la fuite, Xiaomi travaillerait sur un modèle encore en phase de prototype, probablement lié au Xiaomi 18 Pro plutôt qu’au modèle standard. L’appareil viserait un écran plat d’environ 6,3 pouces, avec des bordures symétriques très fines grâce à une technologie de packaging LIPO.

L’idée est ambitieuse : conserver un format maniable tout en intégrant des composants généralement réservés aux grands smartphones premium.

Double 200 mégapixels, Snapdragon 2 nm et grosse batterie

Le point le plus spectaculaire concerne la photo. Le futur Xiaomi 18 Pro pourrait embarquer deux capteurs de 200 mégapixels, soutenus par de grands capteurs, tandis que le Xiaomi 18 standard serait plutôt attendu avec un seul téléobjectif périscopique 200 mégapixels.

La puce évoquée serait le Snapdragon 8 Elite Gen 6, une plateforme attendue en gravure 2 nm. La batterie, elle, commencerait par un « 7″, ce qui laisse penser à une capacité proche ou supérieure à 7 000 mAh.

Xiaomi veut redéfinir le « petit » flagship

Sur le papier, ce positionnement est stratégique. Le marché Android manque encore de vrais smartphones compacts capables de rivaliser avec les modèles Ultra sans sacrifier l’autonomie ou la photo. Xiaomi semble vouloir occuper précisément cet espace : un téléphone plus facile à prendre en main, mais sans compromis visible sur la fiche technique.

La série Xiaomi 18 pourrait être présentée en Chine autour de septembre 2026, avec plusieurs modèles attendus, dont les Xiaomi 18, 18 Pro et 18 Pro Max. Le calendrier international reste, lui, encore inconnu.

Une promesse à surveiller de près

Comme souvent avec les fuites issues de prototypes, la prudence reste nécessaire. Les capacités exactes, le choix final des capteurs et même le nom commercial peuvent encore évoluer.

Mais si Xiaomi parvient réellement à loger une batterie de 7 000 mAh, une puce 2 nm et un double module 200 MP dans un format compact, le Xiaomi 18 Pro pourrait devenir l’un des flagships Android les plus intrigants de 2026.