Discord corrige enfin l’un des angles morts de Windows on Arm. L’application propose désormais un téléchargement ARM64 natif pour les PC Windows équipés de puces Snapdragon, en plus de la version Windows x64 classique.

Une petite ligne dans un menu, un vrai changement au quotidien

Jusqu’ici, les utilisateurs de PC ARM devaient faire tourner Discord via émulation. Cela fonctionnait, mais avec des limites : lenteurs, gels occasionnels, consommation plus élevée et expérience moins fluide. The Verge rapportait déjà l’an dernier que la version émulée pouvait être lente sur les Copilot+ PC, tandis que les premiers builds ARM64 offraient une navigation bien plus réactive.

Pour une application que beaucoup laissent ouverte toute la journée — appels, salons, communautés, gaming, travail — ce passage au natif compte énormément.

Windows on Arm gagne en crédibilité

Cette arrivée ne transforme pas Discord en nouveauté spectaculaire, mais elle renforce l’écosystème ARM de Windows. Les PC Snapdragon ont besoin d’apps du quotidien optimisées, pas seulement de benchmarks prometteurs.

Une app native signifie généralement une meilleure réactivité, une consommation plus maîtrisée et moins de compromis face aux machines Intel ou AMD. C’est précisément ce dont Windows on Arm avait besoin pour devenir une plateforme crédible au quotidien.

Avec Discord, les PC ARM sous Windows gagnent un allié discret, mais essentiel : une application populaire qui cesse enfin de fonctionner comme une solution de secours.