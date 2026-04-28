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vivo X500 Pro : un « Pro Mini » très haut de gamme se dessine

vivo X500 Pro : un « Pro Mini » très haut de gamme se dessine

vivo préparerait une gamme vivo X500 plus segmentée que prévu. Selon Digital Chat Station, la future série pourrait comprendre trois formats : un modèle compact, un format intermédiaire et une grande version Pro Max.

Les précédentes fuites évoquaient déjà des dalles de 6,37, 6,59 et 6,85 pouces.

Un compact qui n’aurait rien d’un modèle allégé

Le modèle évoqué comme « Pro Mini » pourrait embarquer une puce MediaTek Dimensity 9600, attendue comme l’une des grandes plateformes flagship de 2026. Certaines sources parlent d’une architecture 2 nm pour les variantes les plus avancées, même si vivo et MediaTek n’ont encore rien officialisé.

Côté photo, vivo miserait sur un nouveau capteur principal 50 mégapixels avec technologie LOFIC, pensée pour améliorer la plage dynamique et mieux gérer les hautes lumières. Le téléobjectif périscopique serait également revu, confirmant l’ambition photo de la série.

Trois tailles, une stratégie plus fine

La gamme pourrait s’organiser ainsi : un vivo X500 compact autour de 6,4 pouces, un vivo X500 Pro intermédiaire autour de 6,59 pouces et un vivo X500 Pro Max proche de 6,85 ou 6,9 pouces. Ce dernier serait attendu avec un capteur principal LOFIC de 50 mégapixels, un ultra grand-angle 50 mégapixels et un périscope 200 mégapixels.

Cette stratégie est intéressante : vivo ne se contente plus d’un flagship unique. La marque semble vouloir couvrir plusieurs usages — compact puissant, modèle équilibré, grand photophone — tout en gardant une identité très centrée sur l’image.

Face à Xiaomi, OPPO et Samsung, le vivo X500 Pro pourrait devenir l’un des smartphones Android les plus surveillés de la rentrée chinoise.