Apple pourrait frapper fort dès son entrée sur le marché du smartphone pliant. Le premier iPhone pliable d’Apple, souvent surnommé iPhone Ultra, pourrait être plus élégant que les précédentes rumeurs ne le laissaient penser.

Selon un schéma attribué à un fabricant de coques, l’iPhone Ultra mesurerait environ 9,23 mm d’épaisseur une fois plié, contre 9,5 à 9,8 mm évoqués jusque-là.

Avec le bloc photo, l’épaisseur maximale atteindrait environ 13 mm.

iPhone Ultra : Un pliable large, pas un simple clone du Galaxy Z Fold

Apple viserait un format pliable large, proche d’un mini iPad une fois ouvert, plutôt qu’une copie directe du Galaxy Z Fold. D’autres maquettes évoquent un appareil très fin une fois déplié, autour de 5,5 mm, avec un large plateau photo et le retour possible de Touch ID dans le bouton d’alimentation.

Face au Galaxy Z Fold 7, donné à 8,9 mm plié mais environ 14 mm avec le bloc photo, Apple pourrait donc être légèrement plus épais sur le corps, mais plus fin au point maximal. La comparaison reste toutefois provisoire : Samsung aura probablement lancé ses nouveaux Fold avant l’arrivée d’Apple.

Le module photo, lui, pourrait changer la perception en main : les rendus évoquent une épaisseur maximale d’environ 13 mm au niveau des capteurs. Apple semble donc chercher l’équilibre entre finesse structurelle et ambition photographique.

Un format livre, deux écrans et un positionnement ultra-premium

Les rumeurs évoquent toujours un design de type livre, avec un écran externe d’environ 5,5 pouces et une dalle interne proche de 7,8 pouces. Deux coloris seraient envisagés au lancement : noir et argent. Le prix, lui, pourrait dépasser les 2 000 dollars, confirmant une stratégie très haut de gamme.

Apple n’a pas droit à l’erreur

Apple n’invente pas ici le pliable. Samsung, Honor, OPPO et Vivo ont déjà largement exploré le terrain. Mais, la marque joue une autre partition : attendre que la technologie soit assez mature pour imposer son standard industriel. Et, l’enjeu n’est pas seulement la finesse. Après des années d’attente, Apple devra livrer un pliable irréprochable : charnière, pli de l’écran, autonomie, photo, poids et logiciel devront donner l’impression d’un produit mûr dès la première génération.

Si l’iPhone Ultra arrive réellement en 2026, il pourrait aussi pousser Samsung, Huawei et d’autres marques à développer davantage de formats pliants larges. Apple entrerait tard sur le marché, mais avec assez d’influence pour en redessiner les codes.