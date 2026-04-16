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iPhone Ultra : Pourquoi Apple va gagner la guerre du pliable (sans être le premier) ?

iPhone Ultra : Pourquoi Apple va gagner la guerre du pliable (sans être le premier) ?

Apple n’a pas encore lancé son premier iPhone pliable… et pourtant, il pourrait déjà en devenir le grand gagnant. Les dernières analyses de marché suggèrent que le futur « iPhone Ultra » (ou iPhone Fold) pourrait capter une part massive du segment, même face à des concurrents techniquement plus avancés.

Un duel technique… déjà déséquilibré ?

D’après les fuites, le futur iPhone Ultra adopterait une approche différente du pliable, avec une structure dite « sandwich » combinant verre ultra-fin (UTG) et verre flexible (UFG), potentiellement renforcée par une technologie auto-réparatrice.

En face, le OPPO Find N6 miserait sur un pli presque invisible et une conception ultra-compacte — un domaine où OPPO semble déjà en avance.

Sur le papier, OPPO apportera une meilleure gestion du pli et un design plus mature, Apple arrivera quant à elle avec une durabilité et une approche ingénierie différente. Mais, la bataille ne se joue pas uniquement là.

Batterie, design : Apple joue l’équilibre

Les rumeurs évoquent une batterie autour de 5 800 mAh pour l’iPhone Ultra, contre environ 6 000 mAh côté OPPO.

Ce n’est pas un énorme écart, mais il reflète deux philosophies :

OPPO pousse la performance brute

Apple privilégie l’optimisation globale (hardware + software)

Il s’agit là d’une stratégie classique pour Apple… mais souvent efficace.

Le vrai avantage d’Apple : la distribution mondiale

C’est ici que tout bascule. Même si OPPO propose un meilleur produit sur certains aspects, le Find N6 pourrait rester limité à certains marchés. À l’inverse, Apple déploiera presque certainement son pliable à l’échelle mondiale.

Et dans la tech grand public, la disponibilité vaut parfois plus que la supériorité technique.

Un impact immédiat sur le marché pliable

Selon TrendForce, Apple pourrait atteindre 19,3 % du marché des smartphones pliables dès 2026. Un chiffre impressionnant pour une première génération. Dans le même temps, Samsung verrait sa domination continuer à reculer avec plus de 75 % en 2022, et seulement environ 30 % attendus en 2026.

C’est un renversement progressif… accéléré par l’arrivée d’Apple.

Samsung, pris entre deux dynamiques

La gamme Galaxy Z a longtemps dominé, mais elle souffre aujourd’hui d’évolutions jugées trop modestes, une hausse progressive des prix et évidemment une concurrence chinoise plus agressive.

Résultat : Samsung reste leader… mais n’impose plus le rythme.

Un prix élevé… mais peu dissuasif

Les estimations évoquent un tarif supérieur à 2 000 dollars pour l’iPhone Ultra. Mais là encore, Apple joue selon ses propres règles avec un prix élevé pour un positionnement premium assumé, et une demande portée par la curiosité et l’écosystème.

Le prix pourrait être un frein… sans être un obstacle.

Apple ne cherche pas à gagner la fiche technique

Ce que montrent ces fuites et analyses, c’est un schéma déjà connu. Apple ne vise pas forcément le meilleur écran, la meilleure batterie, ou encore le pli le plus invisible. Apple vise le produit le plus désirable, le mieux distribué, et le plus intégré.

Dans un marché encore jeune comme celui des pliables, cela peut suffire à prendre l’avantage.

Le paradoxe est là : OPPO pourrait proposer le meilleur pliable techniquement, Samsung reste le pionnier du marché, mais Apple pourrait capter la majorité de l’attention… et des ventes. Une victoire moins technologique que stratégique.