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Galaxy Z Fold 8 Wide : la fuite révèle le nouveau format pliable de Samsung

Galaxy Z Fold 8 Wide : la fuite révèle le nouveau format pliable de Samsung

Le Galaxy Z Fold 8 classique ne devrait pas révolutionner la formule cette année. Mais un autre modèle attire déjà beaucoup plus l’attention : le Galaxy Z Fold 8 Wide, parfois appelé Galaxy Z Wide Fold selon les fuites.

Grâce à une protection d’écran leakée partagée par Ice Universe, on découvre un format pliable sensiblement différent de ce que Samsung propose aujourd’hui — et potentiellement plus logique pour un usage quotidien.

Galaxy Z Fold 8 Wide : Un Fold plus large, plus compact et pensé pour l’horizontal

La fuite montre un écran externe nettement plus large et plus court que celui des Galaxy Z Fold traditionnels. Le smartphone conserve une caméra frontale poinçonnée en façade, mais avec une ouverture qui devrait être plus discrète sur le produit final selon d’autres rapports.

L’idée derrière ce nouveau format semble claire : rapprocher davantage le pliable de l’expérience d’un smartphone classique lorsqu’il est fermé, tout en offrant une grande surface horizontale une fois ouvert.

Pendant longtemps, les Fold ont été critiqués pour leur écran externe étroit et allongé, parfois peu pratique au quotidien. Samsung semble enfin vouloir corriger ce point.

Samsung répond directement à Huawei… et à Apple

Ce nouveau format « Wide Fold » n’arrive pas par hasard. Il ressemble fortement à l’approche adoptée récemment par Huawei avec le Pura X Max, un pliable pensé pour être utilisé principalement en mode horizontal. Samsung préparerait ainsi sa réponse avant l’arrivée du très attendu iPhone pliable d’Apple, parfois surnommé « iPhone Ultra » dans les rumeurs.

La bataille du pliable entre Samsung, Huawei et Apple pourrait donc bientôt se jouer non plus seulement sur la finesse ou la puissance, mais sur la forme même du smartphone.

Un design plus agressif que Huawei et Apple

Les comparaisons entre les protections d’écran montrent aussi une différence de philosophie design. Le Huawei Pura X Max miserait sur des coins très arrondis, tandis que le Galaxy Z Fold 8 Wide reprendrait des lignes plus anguleuses, proches du Galaxy S24 Ultra et du Fold 7. Une esthétique plus industrielle, presque plus « outil professionnel » que « objet lifestyle ».

Apple, de son côté, devrait privilégier des courbes plus douces et minimalistes.

Un pliable potentiellement plus cohérent au quotidien

Selon certaines sources, le Galaxy Z Fold 8 Wide embarquerait un matériel légèrement moins ambitieux que le Fold 8 standard. Mais, les premiers retours internes évoqueraient une prise en main particulièrement réussie.

Et c’est probablement là que Samsung veut faire la différence.

Depuis plusieurs années, les smartphones pliables impressionnent davantage qu’ils ne deviennent réellement indispensables. Beaucoup restent épais, fragiles ou peu optimisés côté logiciel. Un format plus large pourrait enfin rendre l’expérience plus naturelle pour le multitâche, la lecture, la vidéo, les jeux, ou simplement la navigation quotidienne.

Tout dépendra évidemment de l’optimisation logicielle de One UI et de la capacité de Samsung à adapter Android à cette nouvelle ergonomie.

Le « wide fold » pourrait devenir la nouvelle norme

Samsung devrait officialiser le Galaxy Z Fold 8, le Fold 8 Wide et le Galaxy Z Flip 8 dès juillet, avant l’arrivée des nouveaux iPhone à l’automne. Et même si ce nouveau format peut sembler étrange aujourd’hui, il pourrait représenter une évolution logique du marché pliable. Les designs actuels, très verticaux, ressemblent parfois à une étape intermédiaire plus qu’à une finalité.

Le Galaxy Z Fold 8 Wide donne finalement l’impression que Samsung commence à chercher non plus comment plier un smartphone… mais comment rendre un pliable réellement agréable à utiliser tous les jours.