OnePlus ne cherche plus à tester le terrain des tablettes : la marque veut désormais jouer dans la cour des modèles ambitieux. Attendue en Inde le 30 avril 2026, la OnePlus Pad 4 arrive avec un positionnement très clair : grand écran, puce haut de gamme, batterie massive et accessoires pensés pour la productivité.

Les premiers éléments officialisés par OnePlus la placent d’emblée sur le segment premium.

OnePlus Pad 4 : Une fiche technique qui ne laisse guère de doute sur ses ambitions

OnePlus a déjà confirmé plusieurs caractéristiques clés sur sa page de lancement indienne. La tablette embarquera un Snapdragon 8 Elite Gen 5, un écran 13,2 pouces en 3,4K, ainsi qu’une batterie présentée comme la plus grande jamais intégrée à une tablette OnePlus.

La page officielle met aussi en avant un système à huit haut-parleurs, signe que l’appareil veut autant séduire en usage multimédia qu’en productivité.

Les détails publiés par d’autres sources concordent : la définition annoncée est de 3392 x 2400 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une compatibilité Dolby Vision et une luminosité pouvant grimper à 1 000 nits en mode HBM. La tablette serait proposée avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, accompagnés d’une charge rapide 80 W.

OnePlus affine sa recette plutôt que de la réinventer

Sur le fond, la OnePlus Pad 4 ressemble moins à une rupture qu’à une montée en puissance méthodique. OnePlus conserve les marqueurs qui ont structuré ses précédentes tablettes premium : un châssis métal unibody, un très grand format d’écran et une orientation hybride entre divertissement et travail. Les coloris annoncés, Dune Glow et Sage Mist, vont d’ailleurs dans ce sens : une esthétique sobre, plus mature, presque silencieuse.

L’intérêt est ailleurs. En augmentant la batterie jusqu’à 13 380 mAh, OnePlus cherche visiblement à faire de l’endurance un argument central, tout en évitant la frustration d’une recharge trop lente grâce au 80 W. C’est une évolution importante, car sur les grandes tablettes Android, la promesse ne se limite plus à la puissance brute : elle repose aussi sur la capacité à tenir une journée dense de vidéo, de navigation, de prise de notes et de multitâche.

Une tablette qui veut exister au-delà du simple usage média

Le support du OnePlus Stylo Pro et d’un clavier intelligent dédié montre que la OnePlus Pad 4 n’est pas pensée comme une simple tablette de salon. OnePlus la positionne clairement comme une machine capable de couvrir plusieurs scénarios : consommation de contenus, gaming, multitâche, prise de notes et usage quasi-PC en mobilité.

C’est là que le produit devient stratégiquement intéressant. Le marché Android haut de gamme sur tablette reste moins dense que celui du smartphone, et OnePlus semble vouloir occuper un espace intermédiaire : plus ambitieux qu’une tablette de divertissement classique, mais potentiellement plus accessible et plus lisible qu’un appareil ultra-premium à la manière d’Apple ou de Samsung.

Une parenté évidente avec la OnePlus Pad 3, mais une ambition revue à la hausse

Le parallèle avec la OnePlus Pad 3 commercialisée globalement est difficile à ignorer. Cette dernière proposait déjà un écran 13,2 pouces 3,4K à 144 Hz, un Snapdragon 8 Elite, un design métal unibody et une batterie de 12 140 mAh. La future OnePlus Pad 4 en Inde conserve donc l’ADN du modèle premium précédent, tout en augmentant la batterie et en adoptant une dénomination de puce plus récente sur sa communication officielle indienne.

Autrement dit, OnePlus semble moins changer de philosophie que renforcer ce qui faisait déjà la crédibilité de sa gamme tablette : un grand format, une fiche technique très dense et une expérience pensée comme alternative Android sérieuse pour les usages prolongés.

Le vrai pari de OnePlus

Le plus intéressant n’est peut-être pas la présence d’un composant en particulier, mais la cohérence de l’ensemble. La OnePlus Pad 4 ne promet pas une révolution conceptuelle. Elle promet quelque chose de plus concret : une grande tablette Android sans compromis évident sur la puissance, l’affichage et l’autonomie. Dans un marché où beaucoup de lancements cherchent à multiplier les mots-clés IA, OnePlus choisit ici une autre voie, plus directe : proposer une machine qui semble d’abord conçue pour être utilisée longtemps, intensément, et sans trop de concessions.

Le 30 avril dira si le prix suit cette ambition, mais une chose est déjà claire : avec la OnePlus Pad 4, la marque ne cherche pas à remplir une case dans son catalogue. Elle veut installer une tablette premium capable d’exister par elle-même.