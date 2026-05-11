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DJI Romo 2 : aspirateur robot IA avec 36 000 Pa, capteurs de drone et station autonettoyante

DJI Romo 2 : aspirateur robot IA avec 36 000 Pa, capteurs de drone et station autonettoyante

DJI ne veut plus seulement cartographier le ciel. Avec sa nouvelle série Romo 2, lancée en Chine, le géant des drones confirme ses ambitions dans la maison intelligente.

La gamme comprend deux modèles, les Romo P2 et Romo A2, pensés comme des aspirateurs-laveurs premium capables de nettoyer, analyser et s’adapter à leur environnement avec une intervention humaine minimale.

DJI Romo 2 : Une navigation inspirée des drones DJI

Le principal argument de la série Romo 2 repose sur la perception spatiale. DJI combine radar laser, caméras fisheye et capteurs ToF pour détecter les obstacles avec précision, y compris les câbles fins, les tapis pour animaux, les miroirs ou les surfaces vitrées.

C’est ici que l’ADN de DJI devient intéressant. La marque applique à un robot domestique les technologies de détection et d’évitement qu’elle a perfectionnées dans ses drones.

Un éclairage intégré permet aussi de repérer poussière et obstacles dans les zones sombres.

Une aspiration de 36 000 Pa et un bras robotisé

Côté nettoyage, les Romo P2 et A2 misent sur une puissance d’aspiration impressionnante de 36 000 Pa. Le système peut augmenter automatiquement la puissance sur les tapis, détecter les liquides pour cibler le lavage et adapter son comportement selon le type de sol.

DJI ajoute un bras robotisé capable de pivoter jusqu’à 123 degrés afin de mieux atteindre les bords et les coins. La marque annonce ainsi jusqu’à 4,5 cm de couverture supplémentaire près des murs.

Les robots peuvent franchir des obstacles jusqu’à 8,5 cm grâce à une structure à double niveau, tandis que les brosses anti-enchevêtrement doivent limiter l’accumulation de cheveux et poils.

Une station pensée pour réduire l’entretien

DJI veut aussi rendre l’entretien plus automatique. La station d’accueil propose l’auto-nettoyage à haute température, le séchage à air chaud, la stérilisation UV, des fonctions antibactériennes et le nettoyage automatique des eaux usées selon les versions.

Les robots prennent également en charge la commande vocale, la communication vidéo à distance, les cartes thermiques de saleté dans l’application DJI Home et la charge rapide 55 W.

Prix et disponibilité

La gamme Romo 2 est lancée en Chine avec quatre configurations :

Romo P2 avec réservoir d’eau : 5 999 yuans, soit environ 750 euros

Romo P2 avec station ultra-fine à alimentation et évacuation automatiques : 6 499 yuans, environ 810 euros

Romo A2 avec réservoir d’eau : 5 499 yuans, environ 685 euros

Romo A2 avec station ultra-fine automatique : 5 999 yuans, environ 750 euros

Les précommandes sont ouvertes en Chine via les canaux officiels de DJI. Aucune disponibilité mondiale n’a encore été confirmée.

DJI veut devenir un acteur sérieux de la smart home

Avec Romo 2, DJI ne se contente pas d’entrer sur le marché des aspirateurs robots. La marque tente d’y apporter sa signature : perception avancée, automatisation et précision de navigation.

Face à Roborock, Ecovacs ou Dreame, DJI arrive tard, mais avec un argument fort : son expertise unique dans la vision, les capteurs et l’évitement d’obstacles.

Si cette technologie tient ses promesses à l’usage, le Romo 2 pourrait devenir l’un des produits les plus crédibles de DJI hors du monde des drones.