DJI préparerait le Ronin RS 5 avec de vraies améliorations, selon de nouvelles fuites

DJI semble se préparer à une nouvelle mise à jour majeure de sa gamme Ronin, et les premières fuites suggèrent que le Ronin RS 5 pourrait apporter bien plus que de simples ajustements mineurs.

D’après les informations récemment apparues, le premier stabilisateur Ronin de cinquième génération offrirait des améliorations notables par rapport aux Ronin RS 4 et RS 4 Pro, en particulier en matière d’autonomie et de facilité d’utilisation au quotidien.

Les dernières révélations proviennent du leaker Igor Bogdanov, qui affirme que le Ronin RS 5 serait clairement positionné comme un modèle professionnel. S’il dit vrai, le RS 5 se placerait au-dessus de la série RS 4 actuelle et corrigerait certains points faibles de longue date, notamment la gestion de l’énergie et la rapidité de mise en place.

Cela s’inscrit dans une feuille de route DJI très chargée, avec d’autres produits attendus comme le Avata 360 ou le Osmo Pocket 4.

Ronin RS 5 : Batterie plus grande et recharge rapide

Une certification FCC avait déjà révélé que le RS 5 embarquerait une batterie sensiblement plus grande :

près de 60 % de capacité en plus par rapport au RS 4,

et plus de 10 % de plus que celle du RS 4 Pro.

Selon Bogdanov, cela se traduirait par un gain réel d’environ 15 % en autonomie, ce qui peut faire une vraie différence lors de tournages longs ou intensifs. La charge rapide serait également au programme, avec une recharge complète annoncée en environ une heure.

Une meilleure expérience utilisateur

DJI semble aussi travailler sur l’ergonomie. Le Ronin RS 5 intégrerait un nouvel indicateur d’axe Z, un détail discret mais potentiellement très utile pour faciliter et accélérer l’équilibrage du stabilisateur.

Malgré ces évolutions internes, la charge utile maximale resterait de 3 kg, ce qui garantit la compatibilité avec une large gamme de configurations hybrides et de caméras cinéma légères. Des améliorations côté suivi intelligent et composition automatique sont également évoquées, même si DJI n’a encore donné aucun détail concret à ce sujet.

Date de lancement estimée

Aucune date officielle n’a été confirmée pour l’instant. Toutefois, si DJI suit son calendrier habituel, le Ronin RS 5 pourrait être lancé entre fin février et début avril 2026.