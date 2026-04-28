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DJI Mic Mini 2 : un micro sans fil encore meilleur… surtout côté prix

Périphériques par Yohann Poiron le DJI Mic Mini 2
DJI Mic Mini 2 : un micro sans fil encore meilleur… surtout côté prix
DJI Mic Mini 2 : un micro sans fil encore meilleur… surtout côté prix

DJI ne cherche pas toujours à tout réinventer. Avec le Mic Mini 2, la marque affine une formule déjà excellente plutôt que de la transformer. Résultat : un micro sans fil toujours aussi performant, mais désormais bien plus accessible — avec, en toile de fond, une version « 2 S » qui pourrait changer la donne.

DJI Mic Mini 2 : Un design inchangé… avec une touche de personnalisation

DJI Mic Mini 2 Multiple Color Front Cover 01

Visuellement, difficile de distinguer le DJI Mic Mini 2 de son prédécesseur, le DJI Mic Mini. Même format ultra-compact (11 g), même approche minimaliste. La vraie nouveauté : des coques magnétiques interchangeables. Une fonctionnalité pensée pour les créateurs soucieux de leur esthétique — ou de leur branding.

Un détail ? Oui. Mais dans l’ère TikTok/YouTube, l’image compte autant que le son.

DJI Mic Mini 2 Time Series Magnetic Front Cover

Une qualité audio toujours au rendez-vous

Sur le plan technique, DJI ne change presque rien — et c’est volontaire. Les deux générations partagent de l’audio 24 bits clair et précis, une réduction de bruit à deux niveaux, une portée jusqu’à 400 mètres et une excellente autonomie.

DJI ajoute bien trois profils sonores (standard, riche, brillant), mais l’impact reste marginal à l’usage.

Autrement dit, si vous avez déjà le premier modèle, inutile de changer.

DJI Mic Mini 2 Mobile RX with Phone

Le vrai argument : un prix qui casse le marché

C’est ici que DJI frappe fort. Le bundle complet (2 émetteurs + 1 récepteur + boîtier) passe d’environ 169 € à ~99 € sur certains marchés. Une chute spectaculaire. Encore plus intéressant : un nouveau kit « mobile creator » avec 1 micro, 1 récepteur USB-C compact et 1 boîtier de charge positionné autour de 79 €.

DJI Mic Mini 2 2TX1RXCharging Case

Un repositionnement agressif qui vise directement les créateurs mobiles — vloggers, TikTokers, journalistes terrain.

En embuscade : le Mic Mini 2S

Mais la vraie surprise est ailleurs. DJI a confirmé qu’un DJI Mic Mini 2S arrivera plus tard cette année, avec des améliorations attendues : enregistrement interne et support de 4 micros simultanés. Deux fonctionnalités majeures, absentes des modèles actuels.

Avec le Mic Mini 2, DJI adopte une stratégie en deux temps :

  1. Démocratiser l’accès avec un produit performant à prix cassé
  2. Monter en gamme avec une version 2S plus complète

Une approche proche de celle du smartphone : attirer un large public… puis proposer une montée en puissance pour les utilisateurs avancés.

Faut-il craquer ?

  • Oui, si vous achetez votre premier micro sans fil
  • Non, si vous avez déjà le Mic Mini
  • Peut-être attendre, si vous voulez un setup plus avancé (Mic Mini 2S)

Le Mic Mini 2 ne révolutionne rien. Mais dans un marché saturé, il fait quelque chose de plus rare : rendre une excellente technologie encore plus accessible.

Et parfois, c’est exactement ce dont les créateurs ont besoin

Tags : DJIMic Mini 2
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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