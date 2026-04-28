DJI ne cherche pas toujours à tout réinventer. Avec le Mic Mini 2, la marque affine une formule déjà excellente plutôt que de la transformer. Résultat : un micro sans fil toujours aussi performant, mais désormais bien plus accessible — avec, en toile de fond, une version « 2 S » qui pourrait changer la donne.

DJI Mic Mini 2 : Un design inchangé… avec une touche de personnalisation

Visuellement, difficile de distinguer le DJI Mic Mini 2 de son prédécesseur, le DJI Mic Mini. Même format ultra-compact (11 g), même approche minimaliste. La vraie nouveauté : des coques magnétiques interchangeables. Une fonctionnalité pensée pour les créateurs soucieux de leur esthétique — ou de leur branding.

Un détail ? Oui. Mais dans l’ère TikTok/YouTube, l’image compte autant que le son.

Une qualité audio toujours au rendez-vous

Sur le plan technique, DJI ne change presque rien — et c’est volontaire. Les deux générations partagent de l’audio 24 bits clair et précis, une réduction de bruit à deux niveaux, une portée jusqu’à 400 mètres et une excellente autonomie.

DJI ajoute bien trois profils sonores (standard, riche, brillant), mais l’impact reste marginal à l’usage.

Autrement dit, si vous avez déjà le premier modèle, inutile de changer.

Le vrai argument : un prix qui casse le marché

C’est ici que DJI frappe fort. Le bundle complet (2 émetteurs + 1 récepteur + boîtier) passe d’environ 169 € à ~99 € sur certains marchés. Une chute spectaculaire. Encore plus intéressant : un nouveau kit « mobile creator » avec 1 micro, 1 récepteur USB-C compact et 1 boîtier de charge positionné autour de 79 €.

Un repositionnement agressif qui vise directement les créateurs mobiles — vloggers, TikTokers, journalistes terrain.

En embuscade : le Mic Mini 2S

Mais la vraie surprise est ailleurs. DJI a confirmé qu’un DJI Mic Mini 2S arrivera plus tard cette année, avec des améliorations attendues : enregistrement interne et support de 4 micros simultanés. Deux fonctionnalités majeures, absentes des modèles actuels.

Avec le Mic Mini 2, DJI adopte une stratégie en deux temps :

Démocratiser l’accès avec un produit performant à prix cassé Monter en gamme avec une version 2S plus complète

Une approche proche de celle du smartphone : attirer un large public… puis proposer une montée en puissance pour les utilisateurs avancés.

Faut-il craquer ?

Oui, si vous achetez votre premier micro sans fil

Non, si vous avez déjà le Mic Mini

Peut-être attendre, si vous voulez un setup plus avancé (Mic Mini 2S)

Le Mic Mini 2 ne révolutionne rien. Mais dans un marché saturé, il fait quelque chose de plus rare : rendre une excellente technologie encore plus accessible.

Et parfois, c’est exactement ce dont les créateurs ont besoin