DJI remet à jour sa formule la plus nomade. Comme attendu, avec la Osmo Pocket 4, officialisée ce 16 avril 2026, le constructeur fait évoluer sa petite caméra stabilisée sans trahir l’esprit du produit : un format de poche, un gimbal intégré, mais une fiche technique nettement plus ambitieuse pour la vidéo, l’audio et le suivi des sujets.

Au cœur de cette nouvelle génération, on retrouve un capteur CMOS 1 pouce associé à une ouverture f/2.0. DJI annonce jusqu’à 14 stops de dynamique ainsi qu’un mode 10-bit D-Log, un duo qui vise clairement les créateurs voulant récupérer davantage d’informations dans les hautes lumières et les ombres au moment de l’étalonnage.

La Osmo Pocket 4 conserve le capteur de 1 pouce déjà vu sur la Osmo Pocket 3, mais y ajoute plusieurs raffinements importants, dont une meilleure exploitation du ralenti et une hausse marquée de la résolution photo.

DJI Osmo Pocket 4 : L’arrivée de la 4K !

La nouveauté la plus spectaculaire est sans doute l’arrivée de la 4K au ralenti jusqu’à 240 images par seconde. Sur un produit aussi compact, ce choix change le positionnement : l’Osmo Pocket 4 ne se contente plus d’être une caméra de vlog stabilisée, il devient un outil beaucoup plus crédible pour les plans d’illustration, le sport, les séquences lifestyle ou les contenus pensés pour les réseaux sociaux haut de gamme.

DJI renforce aussi sérieusement la partie audio. La marque annonce un enregistrement spatial, une captation audio liée au zoom, ainsi qu’une connexion directe OsmoAudio avec les émetteurs DJI Mic, y compris Mic 2, Mic 3 et Mic Mini. La Osmo Pocket 4 peut ainsi gérer jusqu’à quatre canaux audio, ce qui élargit son intérêt pour les interviews, les tournages à plusieurs intervenants ou les setups légers de reportage.

Sur le terrain du suivi, DJI intègre Intelligent Follow 7.0, qu’une partie de la presse présente aussi sous l’appellation ActiveTrack 7.0. La caméra peut suivre un sujet jusqu’à 4x de zoom, avec de nouvelles fonctions comme le verrouillage du sujet et l’enregistrement prioritaire d’un sujet donné.

Des gestes permettent aussi de lancer ou arrêter l’enregistrement et le tracking sans toucher l’écran, une évolution qui va dans le sens d’un usage plus fluide en solo.

Un rendu de peau plus naturel

DJI soigne également le portrait et les usages orientés créateurs de contenu. La marque met en avant un rendu de peau plus naturel selon les conditions de lumière, un filtre beauté réglable et la compatibilité avec une lumière d’appoint externe dont la luminosité et la température de couleur peuvent être ajustées. Ce n’est pas l’axe le plus « cinéma » du produit, mais c’est probablement l’un des plus stratégiques commercialement, tant la Osmo Pocket s’adresse aussi à une génération de créateurs qui tourne vite, seul, et souvent face caméra.

Côté design, DJI reste fidèle à une silhouette très proche de la génération précédente, tout en enrichissant l’ergonomie. Elle dispose d’un écran OLED rotatif de 2 pouces qui affiche davantage de commandes en mode paysage, avec notamment un bouton de zoom, un bouton personnalisable et un joystick 5D. DJI semble donc préférer l’amélioration discrète à la rupture visuelle, ce qui est cohérent avec un produit déjà bien identifié sur le marché.

Prix et disponibilité

Sur le plan commercial, la Osmo Pocket 4 est disponible en précommande dès maintenant, avec des expéditions prévues à partir du 22 avril 2026. DJI le propose en trois configurations : Essential Combo à 479 €, Standard Combo à 499 € et Creator Combo à 619 €.

Le Creator Combo concentre l’essentiel de la logique produit de DJI : objectif grand-angle hérité du Pocket 3, DJI Mic 3, mini-trépied, fill light et sac de transport. En clair, la marque ne vend plus seulement une mini-caméra stabilisée, mais un kit de création presque prêt à tourner dès la sortie de la boîte. C’est là que la Osmo Pocket 4 devient intéressante face aux smartphones premium : non pas comme remplaçant absolu, mais comme outil dédié, plus stable, plus orienté vidéo et plus cohérent pour un usage créateur intensif.

Il faudra maintenant voir si cette montée en gamme suffit à maintenir l’avance de DJI sur un segment où Insta360 et d’autres acteurs deviennent de plus en plus agressifs. Mais sur le papier, la Osmo Pocket 4 affine exactement ce que les créateurs attendaient : plus de latitude, plus de ralenti, plus d’audio, et moins de compromis dans un format toujours minuscule.