Le nouveau DJI Inspire 3 est un drone 8K pour les cinéastes

À première vue, le Inspire 3 est un appareil remarquable qui nous rappelle une fois de plus à quel point le drone-caméra a progressé ces dernières années. Et ce n’est pas seulement pour les prises de vue aériennes pour lesquelles les réalisateurs devaient autrefois utiliser un hélicoptère ; les drones sont désormais capables de capturer des images super fluides au niveau du sol qui vont bien au-delà de ce que n’importe quelle piste de travelling peut réaliser. En effet, peu d’éléments technologiques ont autant révolutionné le processus de réalisation des films que les drones au cours des dernières années.

Le nouveau drone de DJI est également livré avec une télécommande de niveau professionnel, la DJI RC Plus, qui dispose d’un écran de 7 pouces à 1 200 nits pour faciliter l’utilisation dans des conditions lumineuses. En outre, la caméra à vue subjective est dotée d’une capacité améliorée en cas de faible luminosité, ce qui permet aux pilotes de voler de nuit ou dans des endroits peu éclairés de bénéficier d’une meilleure image, avec une faible latence permettant des mouvements de drone plus précis.

Pour des captures de la meilleure qualité, le Inspire 3 utilise un système d’imagerie de qualité cinématographique qui comprend une toute nouvelle caméra Zenmuse X9-8K Air Gimbal , qui, selon DJI, est la plus légère des caméras à cardan plein format à trois axes. Elle peut filmer en 8K à 25 images par seconde (CinemaDNG) et à 75 images par seconde (ProRes RAW), et en 4K à 120 images par seconde pour les séquences au ralenti.

L’appareil peut se déplacer à une vitesse de 94 km/h et voler pendant 28 minutes avec une seule charge , soit cinq minutes de plus que le Inspire 2.

DJI fabrique un grand nombre de drones, et la plupart d’entre eux sont dotés de nombreuses fonctionnalités, sont faciles à utiliser et sont généralement proposés à des prix adaptés aux acheteurs occasionnels ou enthousiastes. Mais le nouveau drone de la société n’est pas destiné au grand public.