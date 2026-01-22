fermer
Périphériques

DJI Power 1000 Mini : une station 1 000 Wh plus compacte, avec câble USB-C rétractable et charge rapide

Périphériques par Yohann Poiron le DJI Power 1000 Power 1000 Mini
DJI Power 1000 Mini : une station 1 000 Wh plus compacte, avec câble USB-C rétractable et charge rapide
DJI Power 1000 Mini : une station 1 000 Wh plus compacte, avec câble USB-C rétractable et charge rapide

DJI continue d’élargir son écosystème énergie, mais avec une approche plus fine qu’un simple « plus gros, plus puissant ». Avec la Power 1000 Mini, lancée d’abord en Chine, la marque vise un entre-deux : plus sérieuse qu’une grosse batterie externe, moins encombrante qu’une station d’alimentation classique — tout en conservant une batterie proche d’1 kWh.

DJI pousse sa gamme Power… et cherche le format « portable crédible »

Après la Power 2000 annoncée en juillet 2025 — une version plus musclée de la Power 1000 — DJI affine sa segmentation. La Power 1000 Mini arrive comme une déclinaison centrée sur le volume et le poids, quitte à réduire certains ports et à cadrer plus strictement la puissance utile.

Et, le mouvement s’inscrit dans une dynamique plus large : DJI ne traite plus l’énergie comme un accessoire, mais comme une ligne produit à part entière (Power 1000, 1000 V2, et même Power 2000 sur certains marchés).

39c6549b994fac986e914ff888a59764

1 000 Wh en LFP, 4 000 cycles, charge rapide en 75 minutes

Sur la fiche, la Power 1000 Mini coche les cases attendues d’un produit « outdoor + tech » :

  • Batterie LiFePO₄ (LFP) ~ 1 000 Wh, annoncée à ≥80 % de capacité après 4 000 cycles.
  • Recharge complète en ~75 minutes, avec 80 % en moins d’une heure.
  • Puissance max 1 000 W et charge continue 800 W, suffisant pour alimenter laptop, caméras, drones, éclairage léger, ou une petite installation de terrain.
  • Entrées multiples : secteur, USB-C, solaire.

Le détail qui fait mouche : un câble USB-C rétractable intégré

La « signature » de cette Mini, c’est ce câble USB-C rétractable intégré au châssis, capable de monter à 100 W en bidirectionnel. L’idée est simple : réduire la friction sur le terrain (moins de câbles oubliés, moins de bazar) et faire de la station un véritable hub de recharge nomade.

9131ac870f7806bb8ec63fb1d7df654b

Côté connectique, DJI reste pragmatique :

  • 1 câble USB-C rétractable 100 W
  • 1 port USB-C supplémentaire 100 W
  • 2 ports USB-A 12 W
  • 2 prises AC
  • 1 port SDC (pour l’écosystème DJI/accessoires compatibles).

À noter : ces deux prises AC, c’est précisément la concession face à la Power 1000 V2 (qui peut proposer davantage de sorties selon les régions).

DJI vise le « setup terrain » plutôt que l’alimentation domestique

Le comparatif le plus parlant n’est pas « Mini vs V2 » sur la puissance brute, mais sur l’usage.

  • Power 1000 V2 : davantage pensée comme station polyvalente, y compris pour des besoins plus lourds (sortie continue élevée, plus d’options selon les marchés).
  • Power 1000 Mini : pensée comme station de mission — « je pars avec mon matos », je veux 1 kWh, une poignée, un format plus compact, et de quoi recharger proprement sur place.

Le pari est cohérent : DJI s’adresse à une clientèle qui n’achète pas seulement une batterie, mais un workflow (drones, caméras, ordi, charge rapide, mobilité). Et dans ce contexte, le câble rétractable et la compacité sont presque plus « premium » qu’une fiche technique surdimensionnée.

En Chine, la DJI Power 1000 Mini est affichée à 2 499 CNY (environ 310 euros). DJI n’a pas encore communiqué de calendrier précis pour les autres régions.

Tags : DJIPower 1000Power 1000 Mini
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer