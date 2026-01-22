Accueil » DJI Power 1000 Mini : une station 1 000 Wh plus compacte, avec câble USB-C rétractable et charge rapide

DJI continue d’élargir son écosystème énergie, mais avec une approche plus fine qu’un simple « plus gros, plus puissant ». Avec la Power 1000 Mini, lancée d’abord en Chine, la marque vise un entre-deux : plus sérieuse qu’une grosse batterie externe, moins encombrante qu’une station d’alimentation classique — tout en conservant une batterie proche d’1 kWh.

DJI pousse sa gamme Power… et cherche le format « portable crédible »

Après la Power 2000 annoncée en juillet 2025 — une version plus musclée de la Power 1000 — DJI affine sa segmentation. La Power 1000 Mini arrive comme une déclinaison centrée sur le volume et le poids, quitte à réduire certains ports et à cadrer plus strictement la puissance utile.

Et, le mouvement s’inscrit dans une dynamique plus large : DJI ne traite plus l’énergie comme un accessoire, mais comme une ligne produit à part entière (Power 1000, 1000 V2, et même Power 2000 sur certains marchés).

1 000 Wh en LFP, 4 000 cycles, charge rapide en 75 minutes

Sur la fiche, la Power 1000 Mini coche les cases attendues d’un produit « outdoor + tech » :

Batterie LiFePO₄ (LFP) ~ 1 000 Wh, annoncée à ≥80 % de capacité après 4 000 cycles.

Recharge complète en ~75 minutes, avec 80 % en moins d’une heure.

Puissance max 1 000 W et charge continue 800 W, suffisant pour alimenter laptop, caméras, drones, éclairage léger, ou une petite installation de terrain.

Entrées multiples : secteur, USB-C, solaire.

Le détail qui fait mouche : un câble USB-C rétractable intégré

La « signature » de cette Mini, c’est ce câble USB-C rétractable intégré au châssis, capable de monter à 100 W en bidirectionnel. L’idée est simple : réduire la friction sur le terrain (moins de câbles oubliés, moins de bazar) et faire de la station un véritable hub de recharge nomade.

Côté connectique, DJI reste pragmatique :

1 câble USB-C rétractable 100 W

1 port USB-C supplémentaire 100 W

2 ports USB-A 12 W

2 prises AC

1 port SDC (pour l’écosystème DJI/accessoires compatibles).

À noter : ces deux prises AC, c’est précisément la concession face à la Power 1000 V2 (qui peut proposer davantage de sorties selon les régions).

DJI vise le « setup terrain » plutôt que l’alimentation domestique

Le comparatif le plus parlant n’est pas « Mini vs V2 » sur la puissance brute, mais sur l’usage.

Power 1000 V2 : davantage pensée comme station polyvalente, y compris pour des besoins plus lourds (sortie continue élevée, plus d’options selon les marchés).

Power 1000 Mini : pensée comme station de mission — « je pars avec mon matos », je veux 1 kWh, une poignée, un format plus compact, et de quoi recharger proprement sur place.

Le pari est cohérent : DJI s’adresse à une clientèle qui n’achète pas seulement une batterie, mais un workflow (drones, caméras, ordi, charge rapide, mobilité). Et dans ce contexte, le câble rétractable et la compacité sont presque plus « premium » qu’une fiche technique surdimensionnée.

En Chine, la DJI Power 1000 Mini est affichée à 2 499 CNY (environ 310 euros). DJI n’a pas encore communiqué de calendrier précis pour les autres régions.