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Google lance « The Android Show 2026 » : un avant-goût stratégique de la I/O 2026

Google lance « The Android Show 2026 » : un avant-goût stratégique de la I/O 2026

Google change à nouveau son tempo. Avant même le coup d’envoi de sa conférence annuelle, le géant californien organise un événement dédié à Android, avec une promesse ambitieuse : faire de 2026 « l’une des plus grandes années de l’histoire de la plateforme ».

The Android Show : Un événement avant la Google I/O

Google a confirmé The Android Show: I/O Edition, prévu le 12 mai 2026. L’événement sera diffusé en ligne, une semaine avant la Google I/O 2026 (19–20 mai).

Ce format, introduit en 2025, vise à séparer clairement deux audiences :

Android Show : nouveautés concrètes pour les utilisateurs

Google I/O : annonces techniques pour développeurs

Une stratégie plus lisible, dans un écosystème devenu dense et parfois confus.

Android au centre du jeu… vraiment ?

Google insiste : 2026 serait une année charnière pour Android. Mais, derrière cette formule marketing, plusieurs chantiers structurants pourraient effectivement justifier cette ambition.

Parmi les pistes les plus crédibles une nouvelle version majeure, potentiellement Android 17, une évolution majeure de Gemini, successeur de Google Assistant, une convergence renforcée entre Android et ChromeOS et des avancées concrètes sur les appareils « AI-first ».

Les lunettes IA : le vrai moment de vérité ?

Parmi toutes les annonces potentielles, un produit attire particulièrement l’attention : les lunettes intelligentes dopées à l’IA. Déjà aperçues lors du MWC 2026 et évoquées à la I/O 2025, elles pourraient enfin passer du stade de prototype à celui de produit.

Si Google annonce une date de lancement ou une feuille de route claire, cela marquerait un tournant stratégique : sortir l’IA du smartphone, créer un nouvel écran personnel, et concurrencer frontalement les ambitions d’Apple et de Meta.

Android et ChromeOS : vers une fusion silencieuse ?

Autre chantier clé : le rapprochement entre Android et ChromeOS. Depuis plusieurs années, Google tente d’unifier ses plateformes. Une fusion plus poussée permettrait une meilleure continuité entre mobile et ordinateur, un écosystème applicatif simplifié et une réponse directe à l’intégration verticale d’Apple.

Mais pour l’instant, cette convergence reste floue. The Android Show pourrait enfin clarifier la direction.

Un enjeu de crédibilité pour Google

Google a déjà utilisé le terme « plus grande année » à plusieurs reprises. Mais, le contexte actuel est différent. La transition entre Assistant et Gemini a été perçue comme chaotique par certains utilisateurs. Résultat, les utilisateurs ont des attentes plus élevées, et leur patience ets plus limitée.

The Android Show devient donc un test : Google peut-il transformer ses promesses en produits concrets ?

Contrairement à I/O, souvent dense et technique, The Android Show est pensé pour répondre à une question simple : qu’est-ce que mon smartphone va réellement changer cette année ? C’est là que Google doit apporter de la clarté avec de nouvelles fonctionnalités, un calendrier de déploiement et donner un impact concret pour les utilisateurs.

Une année charnière… à confirmer

Avec ce double événement, Google restructure sa communication et tente de reprendre le contrôle du récit Android. Mais, au-delà du storytelling, tout se jouera sur l’exécution des produits lancés, pas seulement montrés, des dates claires, pas des promesses, et une vision cohérente entre IA, mobile et nouveaux formats.

Si Google réussit, 2026 pourrait effectivement marquer un tournant pour Android. Sinon, ce sera simplement une année de plus… avec beaucoup d’annonces et peu d’impact.