La dernière ligne droite est enclenchée pour Android 17. Peu après la Beta 3, avec le déploiement de la Beta 4, Google envoie un signal clair : le système est désormais prêt, ou presque.

Cette version ne cherche plus à impressionner avec de nouvelles fonctions, mais à stabiliser l’ensemble avant une sortie prévue en juin 2026.

Android 17 : Une beta de finition, pas de révolution

Disponible dès maintenant via le programme beta sur les smartphones Pixel — du Pixel 6 jusqu’au Pixel 10 Pro Fold — cette mise à jour marque le fameux cap de « platform stability ».

Autrement dit, les API sont figées, les comportements système sont définitifs et les développeurs doivent désormais s’adapter.

Les grandes nouveautés ont déjà été introduites dans les premières betas. Cette version se concentre sur les détails.

Ce qui change (vraiment) dans cette Beta 4

Même sans nouveautés majeures, quelques ajustements méritent d’être notés :

Transitions caméra améliorées : Les applications peuvent désormais passer plus proprement entre photo et vidéo.

Nouveaux codecs vidéo : Une évolution discrète, mais importante pour les performances multimédia.

Indicateurs de confidentialité peaufinés : Hérités de Beta 2, ils gagnent en cohérence visuelle.

Mais surtout, Google corrige des irritants concrets. Le plus notable : le bug du mot-clé « Hey Google », qui empêchait d’activer Gemini sur certaines versions précédentes, est désormais stabilisé.

Pourquoi cette version est importante ?

Dans le cycle Android, Beta 4 n’est jamais une version anodine. C’est le moment où Google considère que le système est prêt pour la production. Concrètement, les changements majeurs sont terminés, les risques de bugs critiques chutent fortement et la version devient proche de la build finale.

Pour les développeurs, c’est le feu vert pour finaliser leurs apps. Pour les utilisateurs, c’est un aperçu très fidèle de ce qui arrivera officiellement.

Tout indique que la version stable d’Android 17 sera lancée en juin 2026, probablement en parallèle de la nouvelle génération Pixel. Même si rien n’est confirmé, le calendrier laisse penser à une arrivée avec la future série Pixel 11, comme Google en a pris l’habitude ces dernières années.

Faut-il installer Android 17 Beta 4 ?

La réponse dépend surtout de votre tolérance au risque :

Oui, si vous êtes curieux et que vous voulez tester en avance

Peut-être, si c’est votre smartphone principal

Non, si vous voulez une expérience parfaitement stable

Les bêtas « plateforme stable » sont généralement fiables, mais elles peuvent encore contenir des bugs mineurs.

Android 17 joue la maturité plus que la rupture

Cette Beta 4 confirme une tendance déjà visible : Android 17 n’est pas une version spectaculaire, mais une version de consolidation. Google semble privilégier la stabilité, la cohérence entre appareils, et l’intégration avec son IA (Gemini). Plutôt qu’un empilement de nouvelles fonctions.

Dans un écosystème déjà mature, cette approche fait sens. Le vrai enjeu n’est plus d’ajouter des fonctionnalités, mais de rendre l’ensemble plus fluide, plus fiable et mieux intégré.

Et c’est exactement ce que cette Beta 4 vient valider : Android 17 est prêt à sortir… sans bruit, mais avec beaucoup plus de solidité.