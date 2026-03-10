Pixel 11 Pro Fold : les premières fuites révèlent un design affiné et un nouveau modem

La machine à rumeurs s’emballe déjà autour du prochain smartphone pliable de Google. Alors que le Pixel 10 Pro Fold n’a pas encore totalement disparu de l’actualité, une première fuite du Pixel 11 Pro Fold vient de faire surface.

Au programme : un design très familier, une silhouette légèrement affinée et un bloc photo retravaillé, mais pas de rupture majeure avec la génération actuelle.

Selon les rendus CAD attribués à OnLeaks en partenariat avec Android Headlines, Google conserverait l’approche qui caractérise désormais sa gamme Fold : un format « livre », avec un grand écran interne pliable et un écran externe sur la façade. En clair, le Pixel 11 Pro Fold miserait davantage sur le raffinement que sur une refonte complète.

Pixel 11 Pro Fold : Un Pixel Fold plus fin, mais visuellement très proche

Au premier coup d’œil, difficile de parler de révolution esthétique. Le futur pliable de Google resterait fidèle à une recette déjà bien installée, avec une structure en aluminium, un dos en verre et une disposition des boutons qui ne bougerait pratiquement pas. Le bouton d’alimentation resterait positionné au-dessus des touches de volume, comme sur le modèle précédent.

La nouveauté la plus visible concernerait surtout l’épaisseur. D’après les premières dimensions évoquées, le Pixel 11 Pro Fold mesurerait 10,1 mm une fois replié et 4,8 mm déplié, ce qui le rendrait légèrement plus fin que son prédécesseur. En revanche, sa hauteur et sa largeur resteraient presque inchangées. Une source évoque notamment un gabarit d’environ 155,2 mm de haut pour 150,4 mm de large une fois ouvert, ce qui confirme que Google n’a pas cherché à revoir totalement l’encombrement de l’appareil.

Cette stratégie rappelle d’ailleurs celle de Samsung, qui affine progressivement ses pliables sans bouleverser leur identité. Google semble suivre la même logique : corriger quelques défauts, moderniser l’ensemble et gagner quelques millimètres, sans prendre de risques excessifs.

Un module photo revu pour paraître plus moderne

L’autre changement notable viendrait du bloc photo arrière. Les premiers visuels laissent entrevoir un bloc photo au design plus propre, plus homogène et visuellement un peu plus abouti. Le flash LED et le microphone seraient intégrés dans la partie supérieure en forme de pilule, aux côtés des capteurs, ce qui donnerait un rendu plus cohérent que sur la génération précédente.

Pour le moment, les caractéristiques exactes des capteurs restent floues. Plusieurs publications estiment toutefois que Google pourrait reprendre ou adapter certains composants issus de la gamme Pixel 10 Pro. Cela irait dans le sens de l’histoire récente des Pixel, où Google préfère souvent capitaliser sur le traitement logiciel et l’IA plutôt que multiplier les changements spectaculaires côté matériel photo.

Tensor G6, modem MediaTek : Google préparerait plusieurs changements internes

Sous le capot, le Pixel 11 Pro Fold devrait logiquement embarquer la future puce Tensor G6. Plusieurs rumeurs évoquent une fabrication confiée à TSMC, possiblement sur un procédé avancé, avec l’objectif d’améliorer à la fois les performances et l’efficacité énergétique. Des fuites publiées ces derniers mois laissent aussi entendre que Google pourrait modifier l’architecture CPU et poursuivre sa montée en puissance sur l’IA embarquée.

Un autre point attire particulièrement l’attention : le possible abandon des modems Samsung au profit d’un modem MediaTek M90 sur la série Pixel 11. Ce changement serait loin d’être anodin. Les Pixel ont souvent été critiqués pour leurs performances réseau parfois irrégulières, et ce basculement pourrait permettre à Google de corriger un point faible récurrent de sa gamme. Plusieurs sources publiées fin 2025 vont d’ailleurs dans ce sens.

Pour le reste, la fiche technique du Pixel 11 Pro Fold ne devrait pas s’éloigner radicalement de celle du modèle actuel. Les rumeurs parlent d’une certification IP68, de la recharge sans fil Qi et d’une compatibilité avec les accessoires PixelSnap, tandis que la taille des écrans et la capacité de batterie resteraient globalement similaires. Cela confirmerait que Google vise une évolution mesurée plutôt qu’un grand saut générationnel.

Google veut-il vraiment rivaliser sur la finesse ?

Le marché du pliable est devenu beaucoup plus agressif qu’il y a encore deux ans. Samsung affine ses modèles, tandis que les fabricants chinois accélèrent sur des designs toujours plus minces. Dans ce contexte, un Pixel 11 Pro Fold à peine plus fin peut sembler timide.

Mais, Google n’a sans doute pas la même priorité que certains de ses concurrents. Là où Honor, OPPO ou Huawei cherchent souvent à impressionner sur la fiche technique pure, Google peut miser sur une autre promesse : un pliable mieux intégré à Android, plus cohérent sur le plan logiciel, et dopé à l’IA maison. Reste à voir si cela suffira face à une concurrence qui progresse vite sur le terrain du design, de l’autonomie et de la compacité.

Un lancement probable en août, mais un prix encore flou

Concernant la date de présentation, plusieurs sources tablent sur un lancement en août 2026, dans la continuité du calendrier adopté récemment par Google pour ses smartphones Pixel. Rien n’est officiel à ce stade, mais cette fenêtre paraît crédible au vu des habitudes récentes de la marque et des différentes fuites publiées ces dernières semaines.

Le prix, lui, reste beaucoup plus incertain. D’anciennes indiscrétions sur la feuille de route de Google évoquaient un objectif autour de 1 500 dollars, mais plusieurs observateurs jugent désormais ce tarif optimiste compte tenu du contexte économique, des coûts des composants et des tensions autour des tarifs douaniers. Certaines estimations récentes évoquent même un positionnement potentiellement plus proche de 1 799 dollars, soit dans la lignée des pliables premium actuels. ￼

Un pliable plus mature, mais pas encore spectaculaire

Cette première fuite du Pixel 11 Pro Fold dessine donc le portrait d’un smartphone plus mature que réellement transformé. Google retravaillerait les détails, affinerait le châssis, moderniserait le bloc photo et préparerait quelques évolutions importantes en interne, notamment autour du Tensor G6 et de la connectivité. Mais à ce stade, rien ne laisse penser à une révolution comparable à celle qu’attendent certains utilisateurs sur le marché du pliable.

En d’autres termes, le Pixel 11 Pro Fold pourrait séduire ceux qui apprécient déjà la vision de Google du smartphone pliable, sans forcément convaincre les utilisateurs qui attendent une rupture nette sur le design, l’autonomie ou le rapport qualité-prix. Google semble jouer la carte de l’amélioration progressive. Une stratégie prudente, mais qui devra être accompagnée de vraies avancées logicielles pour faire la différence au lancement.