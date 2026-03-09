Accueil » Pixel 11 Pro XL : Une fuite de coque révèle déjà le design du futur Google

Pixel 11 Pro XL : Une fuite de coque révèle déjà le design du futur Google

Parfois, les meilleures fuites ne viennent ni d’un benchmark ni d’un prototype oublié dans un taxi. Elles viennent d’un site d’accessoires un peu trop pressé. Cette semaine, Thinborne — marque texane connue pour ses coques ultra-fines en fibre d’aramide — a listé (puis signalé comme indisponible) une coque « Pixel 11 Pro XL ».

Et son découpage caméra, plus que la coque elle-même, raconte déjà une histoire : Google pourrait recycler presque à l’identique l’empreinte du Pixel 10 Pro XL… avec au mieux un ajustement de la barre photo.

Pixel 11 Pro XL : Une coque banale… sauf la découpe caméra

La fiche Thinborne est classique : aramide « 600D », promesse d’une coque très fine (Thinborne annonce 0,9 mm au dos et 0,6 mm sur les côtés), compatibilité MagSafe et film en verre inclus. Rien de très « digne de fuite ».

En revanche, la découpe ovale et la largeur de la barre caméra semblent coller à l’esthétique Pixel récente, au point de suggérer que le Pixel 11 Pro XL conserverait le même design que le Pixel 10 Pro XL : bords plats, angles arrondis, « camera bar » ovale horizontale.

Deux lectures ressortent des analyses publiées depuis la découverte :

Thèse 1 : continuité quasi totale. La découpe s’aligne très fortement sur la génération actuelle, ce qui pointerait vers un Pixel 11 Pro XL très proche du Pixel 10 Pro XL en encombrement et en implantation photo.

Thèse 2 : barre caméra un peu plus large, un peu moins saillante. Android Authority estime que la barre pourrait couvrir une surface légèrement plus grande tout en dépassant moins, ce qui serait une évolution concrète (plus confortable à plat, moins « balançoire » sur une table).

Si cette deuxième piste est la bonne, elle pourrait signifier que Google a retravaillé l’empilement interne (optique, périscope, modules) pour gagner en finesse sans sacrifier les focales — mais à ce stade, ce n’est qu’une inférence : aucun détail caméra n’est confirmé.

Les coques fuient… mais elles se trompent aussi

Il faut garder la tête froide : les accessoiristes préparent souvent leurs références à partir de dimensions « préliminaires », de rumeurs de chaîne d’approvisionnement, ou de gabarits incomplets. Même le nom « Pixel 11 Pro XL » peut être un placeholder. C’est précisément pour ça que ces fuites sont utiles… mais rarement définitives.

Si le Pixel 11 Pro XL s’inscrit dans la continuité, ce ne serait pas une surprise : Google a déjà montré qu’il préfère polir un design sur plusieurs cycles plutôt que de tout réinventer à chaque génération. Dans ce scénario, l’essentiel de la « nouveauté » viendrait moins de la silhouette que des couleurs, des finitions, et surtout des évolutions photo/IA sous le capot.

Un choix rationnel… mais risqué si l’industrie accélère sur la différenciation matérielle en 2026.

À quel horizon ?

Les Pixels premium sont traditionnellement annoncés autour de la fin d’été. Plusieurs sources continuent d’évoquer août comme fenêtre probable pour la génération 2026 — il reste donc des mois de fuites d’étuis, de rendus CAD et de « petits détails » avant l’annonce officielle.