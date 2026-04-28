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Samsung Galaxy Glasses : une première génération sans écran pour tester l’ère des lunettes IA

Samsung Galaxy Glasses : une première génération sans écran pour tester l’ère des lunettes IA

Samsung s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa stratégie XR. Après son casque immersif, le géant coréen viserait désormais un format plus discret : des lunettes connectées pensées pour l’usage quotidien.

Mais, selon les premières fuites, cette entrée en matière resterait volontairement prudente.

Galaxy Glasses : Un design familier, dans la lignée des lunettes connectées actuelles

D’après les rendus partagés par AndroidHeadlines, les premières Galaxy Glasses adopteraient une approche minimaliste. Leur design évoque directement les lunettes connectées Ray-Ban Meta : une monture classique, sans écran intégré.

Un choix loin d’être anodin. Samsung miserait ici sur une adoption progressive, en évitant les contraintes techniques — et esthétiques — des lunettes à affichage. Le modèle présenté, connu sous le nom de code « Jinju », marquerait ainsi une porte d’entrée accessible dans l’écosystème XR.

Une fiche technique centrée sur l’essentiel… et l’IA

Sous cette apparente simplicité, les Galaxy Glasses embarqueraient une base technologique solide :

Processeur Snapdragon AR1 dédié à la réalité augmentée

Caméra 12 MP (capteur Sony IMX681)

Connectivité Wi-Fi et Bluetooth 5.3

Haut-parleurs directionnels intégrés

Verres photochromiques (adaptation automatique à la lumière)

Batterie de 155 mAh

Poids d’environ 50 g

Mais, le cœur du produit serait ailleurs : dans l’intelligence artificielle. Les lunettes fonctionneraient sous Android XR avec une intégration de Gemini. Une présence logique, qui souligne l’alignement stratégique entre Samsung et Google.

Reste une inconnue : la place de Bixby ou d’autres assistants comme Perplexity, déjà aperçus sur les récents smartphones Galaxy.

Une gamme pensée sur plusieurs années

Samsung ne compterait pas s’arrêter à ce premier modèle. En coulisses, une version plus avancée — potentiellement équipée d’un écran microLED — serait déjà en préparation sous un autre nom de code (« Haean »).

Cette stratégie en deux temps rappelle celle du marché des wearables :

Phase 1 : démocratisation (lunettes sans écran, prix plus accessible entre 379 et 499 dollars) Phase 2 : montée en gamme (lunettes avec affichage, estimées entre 600 et 900 dollars selon les rumeurs)

Une progression logique pour accompagner la maturité technologique… et l’acceptation sociale.

Un lancement stratégique lors du Galaxy Unpacked

Samsung pourrait officialiser ces Galaxy Glasses dès le prochain Galaxy Unpacked en juillet, aux côtés des futurs Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 et Galaxy Watch 9.

Cependant, leur commercialisation pourrait intervenir plus tard dans l’année, laissant le temps d’affiner l’expérience utilisateur — un point critique pour ce type de produit.

Samsung face au pari des lunettes intelligentes

Avec ce projet, Samsung ne cherche pas seulement à lancer un nouveau gadget. L’entreprise teste un changement d’interface : passer du smartphone que l’on sort de sa poche… à un assistant toujours présent, directement sur le visage.

Mais, le marché reste incertain.

Les lunettes connectées oscillent encore entre gadget et véritable révolution. Le succès des modèles actuels reste limité, et l’usage quotidien peine à s’imposer au-delà de la capture photo ou des notifications.

Samsung joue donc une carte stratégique : valider l’intérêt du grand public avant de déployer une vision plus ambitieuse de la réalité augmentée. Si l’expérience convainc, ces Galaxy Glasses pourraient devenir le premier maillon d’une nouvelle génération d’appareils personnels. Dans le cas contraire, elles risquent de rejoindre la longue liste des innovations en avance sur leur temps.