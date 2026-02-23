Samsung s’apprête à faire sauter un verrou culturel : sur les Galaxy S26, l’assistant « par défaut » ne sera plus forcément celui que Samsung ou Google voudraient imposer. En plus de Bixby et Gemini, les utilisateurs pourront invoquer Perplexity par une simple commande vocale : « Hey, Plex ».

Ce n’est pas un gadget de plus dans la pile Galaxy AI. C’est une déclaration de stratégie : le futur, chez Samsung, sera multi-agents — et donc multi-allégeances.

Perplexity : Une intégration profonde, pas une app « préinstallée »

Samsung le promet : Perplexity ne sera pas seulement un raccourci vers une interface de chat. L’agent aura accès à des apps clés de l’écosystème maison — Samsung Notes, Calendar, Gallery, Clock et Reminder — avec une extension prévue vers des apps tierces (sans détails sur lesquelles, pour l’instant). L’objectif est de permettre des actions contextuelles, pas seulement des réponses.

Autre point notable : l’invocation ne se limite pas au mot-clé. Samsung évoque aussi des contrôles rapides, dont l’appui long sur le bouton latéral, pour appeler l’agent quand on n’a pas envie de parler.

La lecture est assez simple : les utilisateurs commencent à choisir leurs IA comme ils choisissent leur navigateur ou leur messagerie. Certains préfèrent Gemini pour l’intégration Google, d’autres un assistant plus « opérationnel » sur le Web. Samsung parie que, plutôt que de perdre ce match, il peut devenir la plateforme où ces IA cohabitent — et se concurrencent.

C’est aussi une manière élégante de se différencier d’Apple et Google : non pas promettre « la meilleure IA », mais offrir la liberté de choisir celle qui correspond à vos usages. Et oui, c’est malin : l’attachement à un assistant n’est plus seulement fonctionnel, il devient émotionnel et comportemental (habitudes, ton, confiance).

Le point qui compte vraiment : la confiance et l’accès aux données

Derrière le vernis « multi-agent », il y a une question essentielle : qui a accès à quoi, et dans quelles conditions. Perplexity qui interagit avec Notes, Calendrier ou Galerie, c’est puissant — mais c’est aussi un territoire sensible. Samsung n’a pas encore détaillé publiquement la liste des apps tierces, ni le niveau de granularité des permissions (par app, par type de donnée, par contexte). C’est précisément le genre de détails qui fera la différence entre « assistant utile » et « assistant intrusif ».

Rendez-vous le 25 février : la vision Galaxy AI va se préciser sur scène

Samsung devrait détailler cette approche lors de Galaxy Unpacked le 25 février. C’est là qu’on saura si « Hey, Plex » est une intégration premium réservée au Galaxy S26 ou le début d’un virage plus large de One UI vers un OS vraiment « agentique ».